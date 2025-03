Casatenovo: in biblioteca arriva il passaporto del lettore

L’iniziativa è riservata ai bambini per avvicinarli al mondo della lettura

Sono tante le proposte organizzate dalla biblioteca nell’ambito del progetto “Ti racconto una storia”

CASATENOVO – Il passaporto del lettore per avvicinare e incentivare la lettura dei più piccoli. L’originale proposta porta la firma della biblioteca comunale di Casatenovo che ha deciso di coinvolgere i più piccoli in una sfida di lettura costituita da 25 missioni da compiere, ossia 25

libri da leggere tra gialli, fumetti, albi illustrati e tanti altri generi.

L’assessora Gaia Maria Giulia Riva, referente per le politiche culturali e la biblioteca, entra nei dettagli della proposta: “Tutti i lettori interessati possono richiedere il Passaporto del Lettore ai bibliotecari e ricevere contemporaneamente consigli di lettura per completare le missioni indicate. Alla riconsegna di ogni libro letto verrà apposto un timbro sul passaporto e chi completerà 25 caselle riceverà un premio”.

L’iniziativa si inserisce tra le molte attività di promozione della lettura promosse dalla biblioteca, che venerdì 7 marzo alle 20.30 ospiterà “Libri in maschera – Un Carnevale di letture”, la prima lettura serale della stagione a cui tutti sono invitati a partecipare in maschera, con il travestimento preferito, per leggere insieme e fare un po’ di festa.

Il calendario del progetto “Nati per leggere” proseguirà poi con altri appuntamenti. Spazio quindi a

“Libri a merenda”, merende e letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 7 anni (14 marzo

e 4 aprile, a partire dalle 16.30), “Leggimi ancora”, letture ad alta voce per bambini da 0 ai 3 anni (22 marzo e 12 aprile alle 10.30) e “Read me a book”, letture ad alta voce in inglese per bambini da 4 a 8 anni (29 marzo alle 10.30).

Chiude il programma l’appuntamento di mercoledì 16 aprile alle 20.30 con “Storie sotto le

stelle”, letture racconti e osservazione del cielo notturno attraverso il telescopio.

“Ringraziamo, ancora una volta, i bibliotecari Francesco Coveney ed Elena Comi e il gruppo dei lettori volontari che, con la propria passione e fantasia, elaborano proposte sempre originali per avvicinare i piccoli alla lettura” conclude l’assessora Riva.

Per chiedere informazioni sulle diverse attività o aderire al gruppo dei lettori volontari è

possibile contattare la Biblioteca all’indirizzo mail: biblioteca@comune.casatenovo.lc.it, al numero di telefono: 039/9202959 oppure durante gli orari apertura ( martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 ; giovedì: dalle 14 alle 18).