Casatenovo saluta l’estate con un festival dedicato alla lettura

Tre giorni tra libri, teatro, arte e musica

La rassegna si terrà dall’11 al 13 settembre

CASATENOVO – Casatenovo si prepara a salutare l’estate con un evento speciale: un festival di tre giorni dedicato al piacere della lettura. Tra suggestive ville, parchi, piazze e il teatro locale, la manifestazione offre un ricco programma pensato per tutte le età, con l’obiettivo di rendere la lettura un’esperienza coinvolgente, accessibile e piacevole per tutti. Letture animate, spettacoli teatrali, musica e pittura saranno protagonisti grazie alla partecipazione di artisti professionisti che animeranno gli spazi del festival.

Dall’incontro con scrittrici esordienti alle letture per ragazzi, dove le parole si trasformano in forme e colori; dalla passione della cronaca sportiva all’improvvisazione di testi e versi con il pubblico giovane protagonista; dalla poesia dell’anima al poema epico, interpretato da una grande artista come Maddalena Crippa, che merita una menzione speciale per aver mosso i primi passi nel teatro proprio a Casatenovo, presso la scuola di recitazione del Centro Culturale Brianteo.

Gli organizzatori sottolineano con orgoglio la partecipazione di Maddalena Crippa: “Siamo onorati di accoglierla e di poterci emozionare grazie alla sua interpretazione intensa e appassionata”. Venerdì 12 settembre, all’Auditorium, l’attrice Maddalena Crippa porterà in scena “Penelope”. I biglietti sono disponibili su Eventbrite.

L’idea di un festival della lettura nasce alcuni anni fa, ma la sua realizzazione fu interrotta a causa della pandemia. Quest’anno, la Pro Loco ha deciso di riprendere il progetto in collaborazione con il Comune, con il supporto della Biblioteca e del Gruppo Lettori, puntando in particolare sul coinvolgimento dei giovani, delle scuole e dell’UTE – Università per tutte le età.

“‘Ad alta voce’ rappresenta un’occasione preziosa per Casatenovo: un momento di crescita culturale e di forte partecipazione – continuano gli organizzatori – È una prima esperienza che vogliamo trasformare in un percorso continuativo, attraverso nuove iniziative capaci di far riscoprire il piacere di ascoltare chi legge, di condividerne le emozioni e, perché no, di diventarne parte attiva”.

“La progettazione del festival si è avvalsa della preziosa consulenza gratuita di Peregolibri, che ringraziamo sinceramente – concludono i responsabili del festival – Un sentito grazie anche agli sponsor che hanno scelto di sostenere il progetto: Riva Assicurazioni, Pucci Gomme, NordOvestViaggi e Marco Colzani”.