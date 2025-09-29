Casatenovo. Torna la rassegna teatrale “Fiorile” a Villa Mariani

Tre spettacoli tra poesia, emozioni e fantasia per la terza edizione della rassegna teatrale

Dal 4 ottobre al 20 ottobre spettacoli per tutta la famiglia

CASATENOVO – Con il sostegno e la collaborazione del Comune di Casatenovo, di Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Da capo a piedi. Diario sentimentale di un territorio” e della Pro Loco di Casatenovo, la compagnia teatrale Piccoli Idilli annuncia il ritorno della rassegna teatrale “Fiorile”, giunta alla sua terza edizione e, per questa occasione speciale, intitolata Fiorile d’autunno.

A partire dal 4 ottobre, il suggestivo teatro di Villa Mariani diventerà il palcoscenico di tre appuntamenti che vedranno protagoniste alcune tra le più interessanti e prestigiose compagnie teatrali attive sul panorama nazionale, portando in scena spettacoli di grande qualità e intensità artistica.

Ad aprire la rassegna sarà la Compagnia Il Cerchio Tondo con Il circo dei burattini, uno spettacolo dedicato ai più piccoli (dai 3 anni) che intreccia magia, ritmo e poesia del teatro di figura. L’appuntamento è per il 4 ottobre alle ore 16.

Il secondo appuntamento avrà come protagonista il Collettivo ClochArt con Scusa, uno spettacolo delicato e intenso, pensato per bambine e bambini dai 4 anni, che affronta con leggerezza e profondità i temi delle relazioni e delle emozioni quotidiane. L’appuntamento è per l’11 ottobre alle ore 16.

A chiudere la rassegna sarà la compagnia Piccoli Idilli con Kanu, uno spettacolo per un pubblico dai 4 anni in su: un viaggio teatrale che intreccia tradizioni, linguaggi e suggestioni universali, capace di emozionare grandi e piccoli. L’appuntamento è per il 20 ottobre alle ore 16.

Per il primo appuntamento del 4 ottobre, che inaugurerà la rassegna, la regia e i materiali scenografici sono curati dalla compagnia; l’animazione è affidata a Marco Randellini, mentre la tecnica è a cura di Maura Invitti.

La narrazione si svolge all’interno di un circo errante, abitato da numerosi ed eccentrici artisti, i cui numeri accompagnano e scandiscono lo sviluppo della vicenda centrale: l’incontro–scontro tra Maurino, servo di scena svogliato, e il Direttore.

I due protagonisti incarnano principi opposti: il Direttore, esigente e severo, rappresenta la razionalità e pretende che lo spettacolo del suo circo proceda con la precisione di un orologio svizzero.

Maurino, al contrario, ha un carattere emotivo e leggero, interessato solo ai piaceri semplici della vita: mangiare, dormire e scrivere poesie. Ispirato alla maschera napoletana di Pulcinella, il suo personaggio diventa un tributo al gioco e alla dimensione fanciullesca che abita in ogni essere umano.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro per i bambini e ragazzi sotto i 12 anni e di 8 euro per gli adulti.

La prenotazione è fortemente consigliata inviando un messaggio Sms o WhatsApp al 338 3668167, indicando nome e cognome di tutti i partecipanti e il titolo dello spettacolo per cui si richiede la prenotazione.