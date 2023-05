Casatenovo: tutto pronto per “Sbaam!”, il festival di circo

Tre giorni di eventi al Parco Vivo con “Sbaam”, il festival di circo

La manifestazione è in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 proponendo spettacoli, laboratori, concerti e giochi

CASATENOVO – Tre giorni di spettacoli, laboratori, concerti e giochi. E’ partito il conta alla rovescia per il Sbaam, festival di circo in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio al Parco Vivo (via Monteregio 15), sede di Spazio Bizzarro e per le le strade del comune, con spettacoli in scena nella location di Cascina Rampina (Monticello) e in piazza Auditorium.

Giunto alla seconda edizione, il festival, dedicato al circo alternativo, si propone come evento aperto al pubblico e dedicato a famiglie, adulti e bambini. E’organizzato da SpazioBizzarro e associazione Tra Le Nuvole (Casatenovo, LC), Play s.r.l. (Lomagna LC), MY!LAIKA (Tournefeuille, France) e SIDE Kunst-Cirque (Ragusa) con il patrocinio del Comune.

Ricco il palinsesto ideato per far conoscere, grazie a spettacoli, laboratori, concerti, giochi, proiezioni e degustazioni, un’idea di circo alternativo, capace di coinvolgere ed emozionare. Ad intrattenere il pubblico sarà un cast internazionale, con artisti provenienti dal Brasile, dalla Francia, dai Balcani e dall’Italia, che porteranno in scena produzioni autonome, spettacoli itineranti e noti a livello comunitario. Per assistere agli spettacoli è necessaria una prenotazione nominale, da sottoscrivere nell’apposito spazio sul sito ufficiale www.sbaamfestival.com.

Il programma prevede l’apertura della manifestazione venerdì 26 maggio alle 19 con il piccolo intervento inaugurale di Divano Divano. Alle 21 esibizione di My! Laika con Winter e alle 21.30 il concerto dei Wunder Tandem.

Sabato si comincia con l’incursione al mercato in piazza Auditorium con l’intervento di Fausto Barile e The Gipsy Marionettist mentre al pomeriggio Cascina Rampina ospiterà Fuori pista con Diego Draghi. Si torna al Parco Vivo per Maiador con Cia Delà Prakà. Alle 19.30 spazio al Cirque en Poudre con Vaannila, seguito alle 20.30 dalla replica di My! Laika con inter per poi chiudere con il concerto delle Orchestre Assiciatif à But Lucratif (Oabbl).

Domenica appuntamento alle 11.30 con i laboratori di circo, alle 13 pranzo musicale radio l’uno seguito alle 15 da una nuova performance di The Gipsy Marionettist. A seguire Cia. Delà Prakà con Maiador, Cirque en Poudre con Vaannila e My! Laika con Winter.