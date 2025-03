Cercare parole sapienti: con il centro Lazzati di Osnago due incontri sulla fede

Primo appuntamento il 26 marzo a Osnago, secondo incontro il 7 aprile a Lomagna

Al centro dell’iniziativa il tema della trasmissione della fede alle giovani generazioni

OSNAGO – In un periodo di introspezione e riflessione come la Quaresima, il Centro culturale Lazzati di Osnago propone “Cercare parole sapienti”, ciclo di due incontri per approfondire il tema della trasmissione della fede alle giovani generazioni.

Il primo incontro si terrà mercoledì 26 marzo presso la sala Sironi di Osnago, dove interverranno il professor Fabio Introini, osnaghese, docente di sociologia presso l’Università Cattolica di Milano, e la professoressa Paola Bignardi, già presidente nazionale di Azione Cattolica. Durante la serata, si discuterà dell’importanza di trasmettere il ‘tesoro in cielo’ di cui parla Gesù e di come le comunità possano essere luoghi di esperienza di fede per i giovani.

Il secondo incontro, previsto per lunedì 7 aprile alle 21 al teatro parrocchiale di Lomagna, vedrà la partecipazione di don Manuel Belli, sacerdote di Bergamo e teologo, che affronterà il valore missionario della liturgia in un contesto ecclesiale in evoluzione. Entrambi gli eventi si pongono l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda su come gli adulti possano accompagnare i giovani nella loro crescita spirituale, rispondendo alle domande che la fede suscita.

In un’epoca in cui il Cristianesimo si trova a dover affrontare nuove sfide, come sottolineato da Papa Francesco, è fondamentale avere il coraggio di una conversione ecclesiale e di dare testimonianza della propria fede, invitando i partecipanti a non cercare risposte immediate, ma a vivere le domande come parte integrante del proprio cammino spirituale.