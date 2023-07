Cernusco: altri tre spettacoli in cartellone con Teatro in corte

L’iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese

Tre appuntamenti a Cernusco dopo il grande successo del Beolco Fest

CERNUSCO – Altri tre spettacoli in programma con Teatro in corte, la rassegna finanziata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese che riunisce l’ormai concluso Beolco fest con la manifestazione cernuschese Teatro in Villa.

Le due rassegne si caratterizzano per comuni obiettivi e caratteristiche: offrire spettacoli teatrali diversi tra loro alla cittadinanza, in luoghi di valore storico e affettivo per la comunità.

In entrambi i casi il coinvolgimento attivo dei residenti è molto alto, unitamente alla partecipazione delle rispettive amministrazioni comunali, che contribuiscono, con gli assessorati alla Cultura, Matteo Fratangeli e Pietro Santoro, al sostegno economico dell’iniziativa.

Lo scorso weekend, lo spettacolo di Matilde Facheris ha fatto registrare il tutto esaurito oltre che segnare il passaggio dalla piazza di Beolco ai palcoscenici cernuschesi.

Il Beolco fest – vicini da spettacolo, nato 4 anni fa in seguito ai terribili mesi del Covid da un’idea di Michela Mannari e Corinna Ravasi, è cominciato il 16 giugno con I promessi storti, della compagnia Ronzinante di Merate, che ha registrato un sold out della piazzetta con più di 150 presenza, per poi proseguire il 23 giugno con la Monnalista di Alessandro Pazzi e Novecento di Baricco con Stefano Panzeri e Alberto Longhi, alle 23 al guado del fiume Molgora a Beolco bassa, un’esperienza nuova e molto riuscita, con un’affluenza di pubblico superiore alle aspettative, tanto da costringere gli organizzatori a spostare lo spettacolo nel campo sopra al guado, per poter accogliere tutti gli spettatori.

La serata finale, funestata dal maltempo, si è svolta il 30 giugno presso l’oratorio di Olgiate, che però ha registrato quasi il tutto esaurito con Magnifico, di Davide Marranchelli.

Ogni serata ha visto la piazzetta riempirsi di più di 120 spettatori, giunti a piedi, molti con la loro cadrega e in alcuni casi anche uno spuntino, per godere di una serata di teatro realizzata dalla comunità. Anche chi veniva attrezzato ha contribuito alla sistemazione delle sedie e la piazzetta è tornata davvero ad essere il centro di una comunità attenta e curiosa. Belco fest ha visto ogni sera anche una breve introduzione musicale da parte di un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze reduci da un’esperienza toccante dedicata al bullismo, Lupi in rete, voluta dall’Assessorato all’istruzione del Comune di Olgiate.

Il giovane pubblico è stato coinvolto in un progetto denominato VYP (very young people), avviato in fase pilota per cercare un modo più concreto e partecipato di avvicinare il giovane pubblico allo spettacolo dal vivo.

Inoltre il 16 ed il 30 giugno Ornella Ponzoni ha tenuto visite guidate della chiesina di Beolco, registrando ogni volta il tutto esaurito.

Il 30 giugno è tornato anche a sorpresa Riccardo Cogliati, col suo Ricky talk, breve quiz che ha visto la partecipazione giocosa e divertita di putto il pubblico.

Dal 1 luglio è cominciato Teatro in villa a Cernusco Lombardone, che aveva avuto una anticipazione il 24 giugno con la visita della chiesina di santa Caterina da parte dell’assessore Santoro ed un breve momento musicale della scuola di musica San Francesco.

La serata del 1 luglio ha visto in scena Matilde Facheris con “Sarebbe stato interessante”: un monologo dove si attraversano i temi della creazione e della maternità assumendo molteplici punti di vista, fino a farsi testimone e portavoce di alcune esperienze biografiche di persone conosciute e intervistate.

La serata ha registrato il tutto esaurito e Cernusco si prepara ad accogliere gli altri spettacoli in cartellone: Tre sull’altalena di Ronzinante, l’8 luglio, Con Te di Stefano Panzeri il 15 e La monaca di Monza di Sarabanda il 22 luglio.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, grazie al finanziato della Fondazione e del Comune, ma la prenotazione è necessaria scrivendo a teatroinvillacernusco@gmail.com