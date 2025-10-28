Cernusco, “Carne da macello”: una mostra per dire basta alle guerre

L’inaugurazione è prevista sabato 1° novembre alle 11

L’esposizione vuole offrire l’occasione per riflettere sugli animali usati, proprio come carne da macello, nella prima guerra mondiale

CERNUSCO LOMBARDONE – “Carne da macello”: è il titolo della mostra che verrà allestita sabato 1 e domenica 2 novembre nella sala mostre in piazza della Vittoria. L’iniziativa porta la firma di Punto Rosso insieme al gruppo alpini e vuole offrire un’occasione per parlare, tramite un centinaio di foto su pannelli raccolte dalla storica Serenella Ferrari, degli animali impiegati nella prima guerra mondiale.

“Furono infatti milioni gli animali “arruolati” nel primo conflitto mondiale: solo 10 milioni tra cavalli, muli e asini e poi piccioni, cani, maiali, topi, in tutto 16 milioni” puntualizzano gli organizzatori. Che aggiungono: “Proprio per ricordare questi “soldati” carne da macello come gli uomini destinati ad una inutile strage, abbiamo pensato di proporre le immagini che saranno esposte e che speriamo facciano riflettere sulle atrocità prodotte da qualsiasi guerra, non per caso sono state scelte due date a ridosso della celebrazione del 4 novembre, per ribadire la volontà di fermare ogni guerra e che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo con forza opporci alla folle corsa al riarmo, alla produzione, all’acquisto, la vendita e all’uso di sistemi di morte, un addio alle armi, definitivo”.

L’esposizione, che sta facendo il giro d’Italia, verrà inaugurata sabato 1° novembre alle 11. La curatrice della mostra, che ha anche pubblicato vari libri sull’argomento, sarà presente durante la due giorni cernuschese.