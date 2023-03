Cernusco celebra la giornata della poesia con due eventi

Le iniziative sono promosse dal Comune insieme alla commissione biblioteca

Letture e condivisioni di testi poetici in occasione della giornata della poesia

CERNUSCO – Due iniziative per celebrare, con stile, la giornata internazionale della poesia, in programma martedì 21 marzo. Le organizzano la ccommissione Biblioteca e l’Amministrazione comunale.

Si comincia martedì con “21alle21. Porta le tue poesie preferite in biblioteca”, momento di condivisione attraverso la lettura di componimenti poetici da parte dei partecipanti alla serata.

Sabato 25 marzo appuntamento alle 17 sempre in biblioteca con Teresina Formenti, vincitrice di molti concorsi di poesia, che leggerà le sue poesie dialettali che raccontano la Brianza contadina. Il tema sarà “I noster radiss”.

La giornata internazionale della poesia è stata istituita dall’Unesco nel 1999 e la scelta di questa data non è casuale, perché il 21 marzo è convenzionalmente riconosciuto come il primo giorno di primavera.