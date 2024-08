Cernusco: “Domenica solidale al Castello” a sostegno della Fabio Sassi

Appuntamento il 15 settembre al Castello di Cernusco

Una giornata speciale dedicata alla solidarietà, alla cultura e all’arte, promossa per sostenere la Fabio Sassi

CERNUSCO – Il Castello di Cernusco Lombardone si prepara ad accogliere una giornata unica dedicata alla solidarietà, alla cultura e all’arte. Domenica 15 Settembre 2024, a partire dalle 17, si terrà “Domenica Solidale al Castello”, un evento organizzato dall’associazione Fabio Sassi per unire divertimento e beneficenza in un luogo ricco di storia e fascino.

I partecipanti potranno immergersi in una serie di esperienze uniche, che spaziano dai workshop creativi alle mostre d’arte, culminando in una cena seguita da un’asta benefica. Tra le attività proposte, ci sarà un entusiasmante Show Cooking con Chef Lorenzo e Giorgio Ferrari, dove gli ospiti avranno l’opportunità di apprendere tecniche culinarie direttamente dai maestri. Florapiù guiderà un laboratorio sull’arte dei fiori, mostrando come creare bellissime composizioni floreali adatte a ogni stagione. Le guardie ecologiche dell’Ente Parco accompagneranno i presenti in un’esplorazione del parco del Curone, offrendo una preziosa occasione per scoprire le meraviglie naturali della zona.

Oltre ai workshop, l’evento presenterà una mostra d’arte del rinomato artista Gaetano Orazio, le cui opere uniscono memoria e natura, creando una sinergia tra pittura e poesia che invita alla riflessione. La serata proseguirà con una cena esclusiva, curata da La casa dei Sapori, seguita da un’asta benefica il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice Il Nespolo.

Giancarlo Ferrario, presidente dell’associazione Fabio Sassi, ha commentato: “Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per riunire la comunità in un contesto di grande bellezza e storia, come il nostro castello. Siamo entusiasti di poter offrire una giornata ricca di cultura e intrattenimento, tutto a sostegno dell’Hospice Il Nespolo. Speriamo che molti partecipino, contribuendo così a una causa che tocca profondamente tutti noi.”

La giornata sarà allietata dalla comicità di Sergio Sironi, alias Fabrizio Maconi, che porterà allegria e sorrisi, e dalle note musicali della band Swing Faces, che farà rivivere l’epoca d’oro dello swing con un tocco di jazz.

Per chi fosse interessato a partecipare, la data limite per iscriversi è fissata al 10 settembre 2024. L’associazione Fabio Sassi esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari coinvolti e ai partner che hanno reso possibile l’organizzazione della manifestazione: il Castello di Cernusco Lombardone, Fonte Sant’Antonio, Viticultori Lariani, e La Casa dei Sapori; il loro prezioso supporto è stato fondamentale nel rendere possibile questo evento dedicato alla solidarietà e alla cultura. In collaborazione con Gruppo Alpini di Cernusco Lombardone e Florapiù.