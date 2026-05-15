Cernusco, il 16 la premiazione del concorso letterario Luigi Rusca

La cerimonia si terrà sabato 16 maggio alle 16 alla scuola primaria Rodari

Ospiti d’eccezione per le premiazioni della seconda edizione del concorso letterario

CERNUSCO LOMBARDONE – Si terrà sabato 16 maggio alle 16 alla scuola primaria Rodari la premiazione del concorso letterario Luigi Rusca, giunto alla seconda edizione.

La cerimonia vedrà la partecipazione di monsignor Davide Milani, officiale del Dicastero pontificio per la Cultura e l’Educazione e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, già prevosto a Lecco; Lydia Salerno, responsabile Bur Rizzoli; Andrea Palermitano, ricercatore universitario alla Sapienza di Roma e Giovanni Voltolini, console Touring Club Italia. E’ previsto l’accompagnamento musicale del Suonare, suonare Quartet