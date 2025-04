Cernusco, in scena “…E poi dicono dei matti”. Presentato il progetto “Un paese a teatro”

Lo spettacolo è andato in scena sabato sera al cineteatro San Luigi

Presentato il progetto, promosso da I bagai di Binari ed Effeotto, denominato “Un paese a teatro”

CERNUSCO LOMBARDONE – Tutto esaurito sabato sera al cineteatro San Luigi per “…E poi dicono dei matti”, commedia brillante in tre atti di Lilia Flamigni e Francesco Pirazzoli messa in scena dalla compagnia I giovani, sotto la regia di Mario Gargantini.

Ad alternarsi sul palcoscenico Alessandro Fumagalli, Roberta Perego, Silvia Carrara, Emanuele Consonni, Claudia Pozzoni, Davide di Puppo, Antonio Maresca, Eleonora Panzeri, Piera Colombo e Gianluigi Crippa. A collaborare Samuele Colombo, Silvana Brivio, Sonia Formenti, Giordano Brivio, Pietro Brivio e Gianbattista Baragetti.

Per tutti applausi scroscianti e i complimenti del pubblico.

Con l’occasione è stato presentato il progetto, promosso da I bagai di Binari ed Effeotto, denominato “Un paese a teatro”: si tratta di libro dedicato alla storia del teatro a Cernusco con racconti, foto e testimonianze che verrà messo in vendita dal prossimo mese.

A rimarcare l’importanza dell’iniziativa il consigliere incaricato alla Cultura Gerardo Biella che ha sottolineato l’importanza del teatro a Cernusco, ricordando come l’idea fosse nata da uno dei fondatori del fotogruppo Effeotto, lo scomparso Walter Rocca, e per questo rimasta finora incompiuta.