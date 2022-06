Cernusco, spettacolo a teatro per l’85esimo degli alpini

In scena la compagnia I Giovani con un testo scritto da un alpino e interpretato da alcune penne nere del gruppo

Appuntamento sabato 18 alle 21 al cine teatro San Luigi: l’iniziativa avrà una finalità benefica

CERNUSCO – Uno spettacolo di teatro dialettale per i festeggiamenti dell’85esimo di fondazione del gruppo. E’ quanto organizzano gli alpini cernuschesi sabato 18 giugno alle 21 al cine teatro San Luigi.

L’iniziativa rappresenta il secondo evento culturale promosso dal gruppo dopo il concerto con il Coro Grigna. Sul palco si esibirà la compagnia “I Giovani “di Cernusco Lombardone con la commedia dialettale brillante in due atti dal titolo “Un cess l’è pussè necessari d’un amis”, commedia scritta dall’alpino Alessandro Fumagalli che interpreterà anche il ruolo di attore principale in una rappresentazione che vuole ironicamente rappresentare la facilità con cui si possono raggirare le persone prendendo spunto dai loro punti deboli, per raggiungere il proprio scopo.

Con Alessandro sul palco ci saranno altri tre soci del gruppo, ovvero Donata Bonfanti regista, Angela Nava nei panni di Maria ed Emanuele Consonni in quelli di Giacomo per una serata che si preannuncia ricca di risate. L’ingresso è di 8 euro, con prevendita biglietti presso il Bar Biella di Cernusco.

L’incasso verrà dato totalmente in beneficenza.