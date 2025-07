Cernusco, torna Teatro in villa: appuntamento il 5 alla Corte Gadda

Appuntamento sabato 5 luglio alle 21 nella Corte Gadda

In scena gli attori della Compagnia La Sarabanda con “La Casa di Bernarda Alba”

CERNUSCO LOMBARDONE – Torna Teatro in Villa, la serie di spettacoli teatrali organizzata dalla Compagnia La Sarabanda di Olgiate Molgora, in collaborazione con Ronzinante e con il contributo del Comune di Cernusco Lombardone e del Fondo Ambiente e Cultura della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Dopo il grande successo dello spettacolo Forte come la morte è l’amore che ha fatto da prologo alla rassegna, saranno di nuovo gli attori olgiatesi a tornare sul palco sabato 5 luglio 2025 alle 21 nella Corte Gadda con lo spettacolo “La Casa di Bernarda Alba” di Federico Garcia Lorca.

La storia, ambientata nella cocente Andalusia rurale degli anni trenta, narra della dispotica Bernarda, tiranna di chi le sta vicino, che in seguito alla morte del secondo marito impone alle cinque figlie femmine un rigoroso lutto di 8 anni, impedendo loro di uscire e di intrattenere rapporti con il mondo esterno alla casa.

Solo alla maggiore, Angustias, figlia del primo marito di Bernarda, cui spetta una parte consistente del patrimonio paterno, è concesso di maritarsi con Pepe il Romano, il più bel giovane dei dintorni, scatenando così l’invidia delle sorelle.

Scritta nel 1936, pochi mesi prima della morte del suo autore e rappresentata per la prima volta a Buenos Aires nel 1945, l’opera ha come tema portante il conflitto, portando in scena una critica all’ipocrisia e al perbenismo che la rendono ancora attuale.

A chiudere la rassegna sabato 19 luglio sarà Stefano Panzeri a Villa Borgazzi con lo spettacolo “Garò, una storia armena” di Pino Di Bello. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.