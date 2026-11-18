Appuntamento giovedì 19 novembre al cineteatro Smeraldo

Il ricavato dello spettacolo contribuirà alla realizzazione del nuovo progetto della compagnia Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA

AIRUNO – Una serata di comicità, ma anche un’occasione per sostenere un progetto teatrale che coinvolge persone con disabilità. Giovedì 19 novembre, alle 20.45, il CineTeatro Smeraldo di Airuno ospiterà “Solo”, lo spettacolo di Claudio Batta, il cui ricavato contribuirà alla realizzazione del nuovo progetto della compagnia Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA.

L’appuntamento, inizialmente previsto per il 16 ottobre e rinviato per impegni televisivi dell’artista, si inserisce nella campagna di Natale di Casa dei Ragazzi, che invita a scegliere il teatro anche come regalo da condividere con amici, familiari, colleghi e collaboratori.

Claudio Batta, trent’anni di comicità tra risate e riflessioni

Diventato popolare grazie al personaggio di Capocenere, l’enigmista di Zelig Circus, Claudio Batta porterà sul palco di Airuno “Solo”, uno spettacolo che raccoglie il meglio di oltre trent’anni di esperienza tra teatro, cabaret e televisione.

Genitorialità, rapporti tra generazioni, lavoro, alimentazione, scuola e situazioni della vita quotidiana diventano materia per una comicità intelligente, semplice ed elegante, mai volgare. Attraverso personaggi, accenti e caratterizzazioni differenti, Batta costruisce una galleria di situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, alternando risate e spunti di riflessione sulle contraddizioni e le abitudini della quotidianità.

Il ricavato per il nuovo spettacolo dei Maltrainsem

Il ricavato della serata contribuirà a sostenere la realizzazione del nuovo spettacolo della compagnia teatrale Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA, composta da persone con disabilità che vivono i servizi della struttura.

Il progetto si intitola “(H)Op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti” ed è liberamente ispirato al musical Fame. Il titolo gioca sulla parola inglese Hopes, speranze, dalla quale i Maltrainsem hanno tolto alcune lettere per lasciare spazio all’ironico “OPS!”. Un richiamo ai sogni, che non sono sempre perfetti, ai percorsi che non procedono necessariamente in linea retta e alle possibilità che possono nascere proprio dagli inciampi.

Il nuovo lavoro punta a valorizzare le caratteristiche, le capacità e il potenziale di ogni partecipante, attraverso l’espressione personale e la costruzione di un’esperienza artistica condivisa. Per Casa dei Ragazzi il teatro è infatti uno spazio di incontro, relazione, espressione e partecipazione, nel quale ciascuno può trovare il proprio modo di esserci e contribuire a una storia comune.

Lo spettacolo inizierà alle 20.45 e il biglietto di ingresso costa 15 euro. I biglietti sono disponibili online su Rete del Dono, all’indirizzo www.retedeldono.it/solo-di-claudio-batta, oppure la sera stessa dello spettacolo in teatro.

Per informazioni e prenotazioni, anche per biglietti da regalare, è possibile contattare il numero 039 9912071, dalle 9.15 alle 17.