“Colori d’Autunno”, Besana in Brianza celebra l’arte con una mostra collettiva

Dal 20 al 28 settembre a Villa Filippini

Mostra per vivere l’autunno attraverso la creatività dei pittori della Brianza

BESANA BRIANZA – Con l’arrivo dell’autunno, Besana in Brianza si anima con un evento artistico e culturale dal sapore cromatico e suggestivo. La Pro Loco di Besana in Brianza, in collaborazione con il Gruppo Pittori della Brianza “Un’esplosione di colori”, organizza la mostra collettiva “Colori d’autunno”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 al 28 settembre, con inaugurazione sabato 20 settembre alle ore 16, arricchita da una lettura di poesie accompagnata dal violino. Gli orari di visita saranno: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.