Con Merate musica Kids il 31 il concerto di Halloween

Appuntamento da non perdere venerdì 31 ottobre con il concerto di Halloween

In scena Marcello Corti e la banda sociale meratese

MERATE – Al via la rassegna Merate musica Kids con un imperdibile concerto di Halloween. Appuntamento da non perdere venerdì 31 ottobre alle 20.45 all’auditorium Giusi Spezzaferri con “Era una notte buia e tempestosa”, una storia in musica che vedrà protagonisti Marcello Corti e la banda sociale meratese.

“…..Ecco, lo sapevo: è notte. Sono in un bosco. Piove e qui intorno non si vede nessuno! Non sarò mica in una storia di paura? Ma cos’è quella luce lì in fondo, in mezzo agli alberi? Una candela? Una lampadina? O un coboldo luminescente? ……”

Il concerto di Halloween è diventato ormai una tradizione e quest’anno inaugura una

“stagione musicale coraggiosa per piccole orecchie curiose”, con quattro proposte tutte dedicate al pubblico dei piccoli, da ottobre 2025 a marzo 2026.

Lo spettacolo ha una durata di circa 50 minuti ed è pensato per bambine e bambini (più o meno mostruosi) da 3 a 10 anni. I genitori, zii, nonni e amici, saranno benvenuti!

È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: merate.musica@gmail.com

www.scuolamusicasanfrancesco.it

Ingresso gratuito per i minori. Biglietto famigliare 10 euro, in vendita presso l’atrio

dell’auditorium il 31/10 dalle ore 19.45.