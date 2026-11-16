Dagli archivi di famiglia alla storia di Osnago: il viaggio della stirpe Morell

La presentazione del volume, impreziosito dalla prefazione del cardinal Ravasi, è avvenuta sabato pomeriggio in sala civica

Nato da una curiosità personale, il libro ha intrecciato le vicende di una famiglia, quella dei Morell, con la storia europea degli ultimi cinque secoli

OSNAGO – Cinque secoli di storia familiare, ricostruiti attraverso documenti d’archivio e vicende che attraversano l’Italia, la Svizzera e la Germania, ma con radici profonde a Osnago e in Brianza. È il viaggio raccontato da Giuseppe Morell nel libro “La stirpe Morell. Alla riscoperta del passato”, presentato sabato pomeriggio, 14 novembre, nella sala civica di Osnago.

Un lavoro di ricerca nato da una curiosità personale, quella di scoprire le origini del bisnonno Ludovico, ufficialmente figlio di genitori ignoti, e di capire perché il cognome Morell fosse così diverso da quelli tradizionalmente diffusi nella zona. Una ricerca che, partendo dalla genealogia, si è progressivamente allargata fino a intrecciare le vicende di una famiglia con la storia europea degli ultimi cinque secoli.

Ad aprire l’incontro, moderato dal giornalista Gigi Riva, è stato il sindaco Felice Rocca, che ha ringraziato l’autore sottolineando il valore del volume per la memoria storica della comunità. Il libro, impreziosito dalla prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi, restituisce infatti anche uno spaccato della storia di Osnago.

A ripercorrere la genesi del progetto è stato lo stesso Morell: “Ho intrapreso questa ricerca con la semplice intenzione di scoprire chi fossero i genitori del bisnonno Ludovico, ufficialmente ignoti, e perché il mio cognome fosse tanto differente da quelli ricorrenti nelle nostre zone”. Il confronto tra i racconti tramandati in famiglia e i documenti conservati negli archivi lo ha condotto fino a Hans, capostipite della stirpe, vissuto tra il 1490 e il 1562 e arrivato a Costanza intorno al 1520.

Tra le scoperte più sorprendenti emerse nel corso dell’indagine figura l’ipotesi che Ludovico fosse il figlio mai riconosciuto di Giovanni Morelli, patriota, medico, senatore del Regno d’Italia e celebre critico d’arte, ideatore del cosiddetto metodo morelliano. Una ricostruzione che, secondo l’autore, trova sostegno negli indizi e nei documenti raccolti durante anni di ricerca.

Il volume dedica ampio spazio anche ai protagonisti della famiglia che hanno lasciato un segno nella storia locale. Tra questi Giuseppe Filippo Morell, detto Peppino, pioniere della stampa tipografica a Osnago, e il figlio Gaetano Morell, imprenditore ed editore che guidò il Comune per 35 anni a partire dal secondo dopoguerra.

Un volume quindi che partendo dalla ricostruzione di una genealogia, ha recuperato e dato lustro a una parte della memoria di Osnago, allargandosi all’Europa.