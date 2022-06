Danza contemporanea protagonista a “Caffeine”, sei spettacoli gratuiti

In Brianza torna il festival Caffeine: la danza contemporanea ‘per tutti’

Sei spettacoli gratuiti grazie al finanziamento del Fondo di Arti Visive

MERATESE – Ritorna il 10 giugno la tredicesima edizione di Caffeine – Incontri con la danza, rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro-danza nelle province di Lecco e Monza Brianza che, fino al 3 luglio, vedrà alternarsi in ville, giardini piazze e parchi della Brianza sei appuntamenti gratuiti con compagnie professioniste provenienti da tutta Europa.

La rassegna è curata dall’Associazione Piccoli Idilli di Merate, con la direzione artistica e organizzativa di Filippo Ughi ed Eugenia Neri.

“Caffeine è riuscita a superare anche il periodo del Covid grazie al supporto che ha avuto da parte dalle realtà istituzionali del territorio e festeggia la sua 13esima edizione – ha rimarcato Filippo Ughi – proseguiamo questo percorso nel solco di quanto iniziato due anni fa, ovvero proponendo spettacoli in luoghi non convenzionali, nessuno degli eventi si terrà infatti in teatri o sale per rappresentazioni e anche quest’anno saranno tutti ad ingresso libero per avvicinare la comunità ad una proposta artistica che viene generalmente vissuta come qualcosa di nicchia”.

Dunque, il festival propone “degli spettacoli fruibili a tutti, leggeri – aggiunge Ughi – e il pubblico che ci segue in questi anni è aumentato sensibilmente, arrivando anche altre province. Il nostro obiettivo è quello però di contattare sempre più il pubblico ‘a sorpresa’, che non conoscono la danza moderna e che non si avvicinerebbero se non per caso”.

“Non è stato previsto il biglietto d’ingresso, anche quest’anno, perché vogliamo interessare il passante – ha rimarcato Eugenia Neri – che si ferma a guardare perché è gratuito. E’ un invito a chi non si approccerebbe altrimenti a questo tipo di spettacoli e che invece si siede ad assistere e per noi questo è molto importante”.

La possibilità di offrire la rassegna al pubblico è merito del contributo ottenuto dal Fondo per le Arti Visive istituito dalla Fondazione Comunitaria per il Lecchese, Lario Reti Holding e Acel Energie.

“Con Fondazione e LRH abbiamo deciso di unire le energie e le risorse per sostenere diverse iniziative tra cui Caffeine perché crediamo fortemente nella loro importanza – ha rimarcato il presidente di Acel, Giuseppe Borgonovo – Da sempre siamo accanto agli organizzatori di questa manifestazione che è di assoluta qualità e siamo felici che un arte come la danza sia utilizzata come strumento di transizione dei sentimenti, negli spettacoli proposti alla comunità”.

Una proposta che riguarda in particolare i cittadini della Brianza meratese e i comuni che hanno aderito quest’anno a Caffeine sono Montevecchia, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Usmate Velate e Verderio.

“Siamo felici partecipare e dare il ‘la’ alle danze – è intervenuta il vicesindaco di Robbiate, Antonella Cagliani – per noi comuni aderire a queste rassegne non significa solo metterci delle risorse ma sono occasione di incontro anche per gli amministratori, di scambio di progetti e idee, per costruire l’identità culturale del territorio”.

Iniziative “allargate al territorio intero – ha aggiunto Mario Sacchi, assessore alla cultura di Usmate Velate – un solo comune difficilmente potrebbe portarle avanti, in questo modo invece generano comunità”.

APPUNTAMENTI

Ad aprire il festival nel Parco di Villa Concordia di Robbiate venerdì 10 giugno alle ore 18:30 sarà il danzatore e coreografo Carlo Massari con il suo “A peso morto”, spettacolo che mette in risalto la straordinaria versatilità tra teatro e danza del suo autore. I personaggi a cui è affidato questa pietas contemporanea ambientata nelle periferie urbane sono maschere tragiche dei nostri tempi, a cui Massari dà corpo con poesia e tenerezza.

Si prosegue domenica 12 giugno a Verderio, negli spazi antistanti alla Biblioteca presso Villa Gallavresi, con il primo appuntamento internazionale della rassegna. Dalla Svizzera romanda la Compagnia Ici’bas presenta il suo “L’envers”, spettacolo acrobatico in cui i linguaggi della danza contemporanea si lasciano contaminare con notevoli risultati dal circo contemporaneo, dall’acrobatica e dalle arti di strada.

Domenica 19 giugno presso la sede del Parco Regionale di Montevecchia nella suggestiva cornice panoramica del pratone di Cascina Butto la compagnia Hunt presenta “If not now, never”, omaggio a L’Infinito di Giacomo Leopardi. Spettacolo nato in occasione del bicentenario della sua composizione, che vede 5 danzatori impegnati nell’esaltazione dell’insaziabile sete di vita del poeta di Recanati, inserendosi così perfettamente nel contesto dei colli brianzoli che ospitano questo speciale allestimento.

Famiglie al completo sono attese per sabato 25 giugno a Paderno d’Adda presso il Giardino della Magnolia dove l’Allegra Brigata Cinematica diretta da Serena Marossi presenta il suo “Link”, duetto di particolare intensità e poesia dove i linguaggi della danza contemporanea e della musica elettronica ci trasportano nel mondo dell’infanzia e dei profondi legami che il gioco e, in questo caso ovviamente il gioco fisico e gestuale, creano tra le persone. Legami che le distanze e lo scorrere del tempo possono trasformare, ma che lasciano una traccia indelebile nella profondità di noi stessi, un segno, forse una cicatrice, che racconta attraverso il gioco della danza chi siamo e come ci relazioniamo al mondo.

La rassegna si impreziosisce con gli ultimi due appuntamenti: il 2 giugno in Piazza Pertini a Usmate Velate l’acclamata compagnia francese MF presenta “C’est pas grave!” spettacolo di straordinaria leggerezza e ironia sul tema della gravità, e il 3 giugno la Kinesis Contemporary Dance Company, dopo la sorpresa e il successo suscitata nella scorsa edizione di Caffeine, si esibirà a Osnago in Piazza della Pace con “Moon…The new paradise” spettacolo dove tutti i linguaggi e le abilità tecniche del suo giovanissimo cast di danzatrici e danzatori vengono esaltate per regalare al pubblico di Caffeine l’ennesima serata di bellezza, nel segno dell’arte, della creatività e della volontà di stupire con proposte inaspettate che sappiano guardare oltre il confine dello sguardo quotidiano, alla ricerca di un futuro di cui si parla tanto ma che, per ora, solo gli artisti provano ad esplorare, inventare e disegnare, per noi. Qui ed ora.

Durante tutta la sua durata, la rassegna prevede incontri di laboratorio a cura di Elisabetta Bosetto (laboratorio di Movement Research) e di Rosita Mariani (laboratorio di danza nella natura Il tempo dell’albero), momenti aperti a tutti, anche a chi non ha preparazione tecnica da danzatore, per avvicinarsi alla danza attraverso la cura di sé, attraverso l’ascolto della relazione che ciascuno di noi ha con la sua fisicità, con lo spazio che lo circonda, mettendosi in gioco, senza esibizionismi, per proseguire il discorso mai concluso che ciascuno di noi inizia con il proprio corpo nel momento in cui viene al mondo e con cui, grazie alla danza, può riconnettersi con garbo e delicatezza.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. La prenotazione è necessaria. Per l’accesso è richiesto il tesseramento a Piccoli Idilli Aps.