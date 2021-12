Dopo 20 anni Merate ‘ritrova’ il suo teatro: presentata la stagione

Presentata questo pomeriggio, sabato, la stagione del teatro Manzoni di Merate

Da Giacomo Poretti a Bertolino, passando per Geppi Cucciari, Corrado Tedeschi e Enzo Iachetti. Una serata sarà dedicata all’Operetta e spazio anche alle famiglie con i musical

MERATE – Dopo vent’anni, torna il teatro sul palco del Manzoni con una programmazione all’insegna del divertimento e della commedia brillante con protagonisti i nomi più importanti del panorama nazionale. Sei appuntamenti, composti da cinque spettacoli teatrali e un’operetta, ulteriormente arricchiti da una mini rassegna di tre musical, il sabato pomeriggio, riservata alle famiglie. Ad organizzare il tutto, tolta la fascia tricolore (è stata sindaca di Cernusco dal 2011 al 2021) Giovanna De Capitani, professionista nel settore dell’organizzazione di spettacoli ed eventi, per anni dietro le quinte della nota trasmissione televisiva Zelig.

E’ stata lei a presentare questo pomeriggio, sabato 4 dicembre, con una certa emozione, la rassegna, affidando poi agli stessi attori il compito di entrare nei dettagli della proposta attraverso dei brevi e simpatici video. Si comincia giovedì 20 gennaio con il nuovo spettacolo di Giacomo Poretti sul palco insieme alla moglie Daniela Cristofori in “Funeral home”. La rappresentazione debutterà a gennaio e sarà a Merate in una delle prime date della tournèe.

Giovedì 3 febbraio sarà la volta di un altro volto molto amato dal pubblico del teatro, ovvero Enrico Bertolino alle prese con “Instant Theatre” per la regia di Massimo Navone. Uno spettacolo che, come dice il nome, nasce all’istante dall’interazione con il pubblico in un dialogo continuo sui temi di più scottante attualità. Sul palco, insieme al noto comico milanese, due polistrumentisti d’eccellenza, ovvero Antonio Dibitonto e Tiziano Cannas Agheddu.

Spazio anche per l’operetta giovedì 24 febbraio con Elena D’Angelo e la Compagnia d’Operette alle prese con “La vedova allegra”, operetta in tre atti di Viktor Leon e Leo Stein.Lo spettacolo è promosso in collaborazione con la Fondazione Pavarotti.

Giovedì 10 marzo andrà invece in scena “Montagne Russe”, di Eric Assous, con Corrado Tedeschi e Martina Colombari per la regia di Marco Rampoldi. La rappresentazione pone, come lascia intuire anche il titolo, una pungente riflessione sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto nei confronti del prossimo.

Toccherà invece alla vulcanica Geppi Cucciari affrontare mercoledì 23 marzo il monologo “Perfetta” (testi e regia di Mattia Torre, musiche originali di Paolo Fresu), radiografia sociale ed emotiva, fisica, di 28 comici e disperati giorni di vita femminile.

La programmazione si conclude mercoledì 20 aprile con “Bloccati dalla neve” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Ed è stato proprio Iachetti nel video di presentazione dello spettacolo a spiegare che per accedere al teatro basterà, in base alle ultime disposizioni governative, essere in regola con le vaccinazioni, utilizzando il super green pass.

Una precisazione ribadita anche da De Capitani che ha spiegato come la capienza della sala resterà al 100% anche in caso di cambio di classificazione di zona (da bianca a gialla) con accesso riservato quindi ai vaccinati. “Siamo consapevoli di aver attraversato un lungo periodo difficile, che non è ancora finito – ha aggiunto – . Il settore del teatro, insieme ad altri, ha sofferto molto. E siamo quindi orgogliosi di essere qui a presentare una stagione al Teatro Manzoni dopo 20 anni dalle ultime. Voglio ringraziare Fabio Tamandi, Lorenzo Bosisio e tutte le persone che si occuperanno della gestione della sala”.

La parola è poi passata al “padrone” di casa, il prevosto don Luigi Peraboni, ben contento di poter vedere ripartire il teatro in una sala, quella del cine teatro Manzoni, rimessa a norma nel 2018 con un intervento di sistemazione reso possibile grazie al grande lascito del dottor Sindoni. “Con il direttivo del cinema, avevamo già ribadito l’importanza di tornare a proporre una stagione teatrale qui. Per questo ringrazio Giovanna per l’organizzazione e la famiglia Crippa per la loro attenzione e disponibilità alla comunità. Abbiamo un’opportunità per ripartire e ritrovarci insieme e siamo anche convinti dell’immensa valenza generativa dell’arte, capace di far nascere qualcosa di nuovo dentro di noi”.

Invitata sul palco e omaggiata con un mazzo di fiori anche Mariarosa Lavelli Crippa, volto della Technoprobe, azienda main sponsor della rassegna, già impegnata negli scorsi anni, antecedenti al Covid, nella rassegna teatrale a Cernusco. “Sono orgogliosa chel a rassegna teatrale riparta da Merate, con spettacoli di qualità per un intelligente divertimento a teatro”.

Nella rassegna è stato trovato spazio per il Family Show, ovvero tre appuntamenti riservati alla famiglia con dei mini musical al sabato pomeriggio. Si comincia sabato 29 gennaio con Rapunzel mentre il 19 febbraio sarà la volta de La Bella e la Bestia e sabato 19 marzo di Hakuna Matata – Simba, il re leone.

Da oggi, sabato 4 dicembre fino al 6 gennaio, sarà attiva la campagna abbonamenti con il botteghino del teatro aperto il martedì e il giovedì dalle 20.45 alle 22. La prevendita dei singoli spettacoli sarà invece aperta dal 7 gennaio, l’ultimo martedì e giovedì del mese, sempre dalle 20.45 alle 22.

Il singolo biglietto costa 23 euro per la poltronissima e 20 euro per la poltrona. Sono previsti due tipi di abbonamento: quello a sei spettacoli (con posto fisso assegnato) il cui costo varia da 130 euro della poltronissima a 100 euro della poltrona e quello a tre spettacoli con la poltronissima a 65 euro e la poltrona a 55 euro.

Gli spettacoli per bambini avranno invece un posto unico al costo di 5 euro (sia per grandi che piccini).

“Un’ottima idea per i regali di Natale” ha concluso De Capitani rivolgendo che meratesi e non possano tornare a gustare la magia e l’atmosfera del teatro.