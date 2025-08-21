Festival Agnesi 2025, Merate si prepara a una settimana di musica

Dal 24 al 30 agosto eventi gratuiti in città e nei luoghi simbolo del territorio

La passeggiata musicale di domenica 24 agosto darà il via a una fitta agenda di eventi gratuiti tra Merate e dintorni

MERATE – Il Festival Agnesi 2025 è pronto a tornare con la sua 11^ edizione, portando a Merate e nel territorio circostante una settimana di musica e cultura. Dal 24 al 30 agosto la Scuola di Musica “San Francesco” rilancia quello che viene definito uno dei suoi progetti più significativi, un appuntamento che negli anni ha saputo radicarsi e conquistare un pubblico numeroso e affezionato.

L’inaugurazione è fissata per domenica 24 agosto alle 21.00 a Villa Confalonieri, in via Garibaldi 17. La serata proporrà una “passeggiata musicale” tra il parco e le sale interne della storica dimora, accompagnata da brani eseguiti dagli insegnanti e dai giovani musicisti dell’Orchestra Agnesi. Non mancheranno letture a cura della Compagnia teatrale Ronzinante, in un intreccio di suoni e parole che aprirà ufficialmente la settimana di eventi.

Il giorno successivo, lunedì 25 agosto, sempre alle 21.00 e sempre a Villa Confalonieri, il Donizetti Opera Ensemble sarà protagonista del primo concerto in programma. Alla serata prenderà parte anche lo scrittore Massimo Salomoni, autore del romanzo Maria Gaetana Agnesi: L’Avversiera. Il pubblico potrà ascoltare anche composizioni di Maria Teresa Agnesi, musicista del Settecento cui il festival è dedicato.

Fino a sabato 30 agosto Merate sarà attraversata da appuntamenti musicali quotidiani, tutti a ingresso gratuito. Tra questi spicca l’evento conclusivo: il concerto dell’Orchestra del Festival Agnesi, previsto sabato 30 agosto alle 18.00 presso l’Area Monsignor Basilico. L’edizione 2025 segna un traguardo importante per la formazione, che quest’anno conta oltre 65 partecipanti, tra cui alcuni musicisti provenienti da Ischia.

Accanto ai concerti serali, il cartellone propone anche momenti speciali come l’appuntamento all’alba al Santuario di Montevecchia e il Bistrot con musica jazz. Alcuni di questi eventi prevedono la prenotazione obbligatoria o consigliata. Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale: www.festivalagnesi.it.