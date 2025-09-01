Festival Agnesi. Gran finale all’Area Cazzaniga con 70 musicisti

Protagonista della serata è stata l’Orchestra del Festival Agnesi

Il Festival si conferma laboratorio di bellezza e comunità

MERATE – Si è conclusa l’edizione 2025 del Festival Agnesi con un grande concerto all’Area Cazzaniga, che ha visto salire sul palco un’orchestra composta da ben 70 musicisti provenienti da tutta Italia. Il pubblico ha accolto con calorosi applausi l’esito del percorso formativo, frutto di una intensa settimana di corso orchestrale.

Protagonista della serata è stata l’Orchestra del Festival Agnesi, diretta dal Maestro Marcello Corti. Preparata con cura dai Maestri Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Luca Perotto, Alberto Longhi, Stefano Bertoni e Stanislao Marco Spina, l’orchestra ha proposto un programma eclettico e coinvolgente, capace di conquistare e emozionare il pubblico.

Il concerto ha offerto un viaggio musicale che ha spaziato dalla musica classica al pop, proponendo un repertorio ricco e trasversale. Tra i brani eseguiti, il Preludio Sinfonico di Giacomo Puccini, la celebre Libertango di Astor Piazzolla e alcuni intramontabili successi pop come Bittersweet Symphony di Mick Jagger e Keith Richards e le hit degli ABBA.

Non sono mancati omaggi alla musica americana con It’s About Time, un tributo alle sonorità di George Gershwin e Gloria Gaynor, e la suggestiva Iliad di Soon Hee Newbold. A concludere il programma, la brillante English Folk Song Suite di Ralph Vaughan Williams, autentico capolavoro del folklore inglese, capace di unire energia e leggerezza.

Presente anche l’assessora alla Cultura, Patrizia Riva, che ha rivolto un saluto e un sentito ringraziamento al pubblico, ai musicisti e al direttivo della Scuola di Musica San Francesco. A seguire, Alberto Longhi e Alberto Denti hanno illustrato le attività dell’associazione e presentato il programma del Festival Agnesi 2025.

Un applauso particolarmente caloroso è stato riservato alla delegazione composta da sei ragazze e ragazzi provenienti da Ischia. Accompagnati dai musicisti Alberto Moretto (flautista) e Adriana Mendella (clarinettista), i giovani partecipanti hanno seguito il corso di formazione orchestrale, portando un prezioso contributo umano e musicale a questa undicesima edizione del Festival.

“L’orchestra di questa edizione – spiega Marcello Corti – ha saputo mescolare generi, età, professioni, livelli e passioni. Il movimento generato dal Festival ha attraversato Merate come un soffio vitale: ha coinvolto esercizi commerciali, cittadini, parenti, amici, curiosi, persino gli annoiati… e naturalmente Villa Confalonieri”.

“Tutti, in un modo o nell’altro, sono stati contagiati dall’energia e dall’entusiasmo delle persone coinvolte. Il Festival Agnesi è molto più di una semplice rassegna di concerti: è una rivoluzione culturale gentile, un’onda di musica capace di arricchire in modo profondo e irreversibile un’intera comunità” conclude Marcello Corti.

Il Festival Agnesi è un progetto della Scuola di Musica San Francesco di Merate, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese attraverso il Fondo Sostegno alle Arti dal Vivo, e con il supporto di Gabetti Merate. Sostengono inoltre l’iniziativa Ottica Colombo di Osnago, LT Calcoli di Merate e Studio Notaro e Associati di Merate.