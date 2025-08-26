Festival Agnesi. Successo per il concerto dedicato a Maria Gaetana e Maria Teresa Agnesi

Un omaggio tra musica, letteratura e preziosi volumi d’epoca

Il Festival prosegue questa sera con il concerto “Tra Highlands ed eroi”

MERATE – Un pubblico numeroso e appassionato ha partecipato al concerto tenutosi a Villa Confalonieri, nell’ambito del Festival Agnesi, un evento che ha saputo intrecciare musica, storia e letteratura intorno alla straordinaria figura delle sorelle Maria Gaetana e Maria Teresa Agnesi.

La serata si è aperta con la presentazione del libro Maria Gaetana Agnesi: l’avversiera, curata da Massimo Salomoni, che ha letto alcuni estratti del romanzo e raccontato la genesi di quest’opera dedicata a una delle più importanti scienziate e intellettuali del Settecento europeo.

Il programma musicale ha incluso l’esecuzione dell’Adagio dalla Sonata n.6 di Maria Teresa Agnesi e di due estratti dall’opera lirica Ulisse in Campania, seguiti da una seconda parte affidata al Donizetti Opera Ensemble, che ha presentato un vivace repertorio di brani iberici, conquistando il pubblico. Il Donizetti Opera Ensemble è composto da Antonietta ed Elisa La Donna, Christian Serazzi, Rossella Pirotta e Franco Tangari.

“Un momento particolarmente prezioso è stata l’esposizione di rari volumi antichi, allestita in collaborazione con la Biblioteca Civica di Merate. Protetti da due teche, erano esposti quattro libri d’epoca: due tomi contenevano le Sonate per violino e cembalo di Maria Teresa Agnesi, nell’unica edizione a stampa realizzata a Londra tra il 1777 e il 1790″ spiegano i coordinatori.

“Gli altri due tomi, invece, erano opera di Maria Gaetana Agnesi e consistevano in preziose stampe realizzate a Milano nel 1748, contenenti le tavole della celebre “Versiera” – continuano gli organizzatori – Si tratta di un libro di particolare valore, poiché è noto con certezza che la studiosa volle la presenza dello stampatore direttamente a casa sua per supervisionare personalmente la precisione della stampa”.

Alla serata ha partecipato Patrizia Riva, Assessora alla Cultura del Comune di Merate. Il Festival prosegue questa sera con il concerto “Tra Highlands ed eroi”, che vedrà protagonista il Sinestesie Ensemble, un gruppo di musicisti professionisti provenienti da tutta la Lombardia. Un vero viaggio musicale attraverso stili, epoche e luoghi, capace di emozionare e sorprendere il pubblico.

I dieci musicisti proporranno una selezione di brani avventurosi, coinvolgenti, divertenti e spettacolari, eseguiti con fiati e percussioni. L’ingresso al concerto è libero. Per tutte le informazioni, è possibile consultare il seguente sito www.festivalagnesi.it.