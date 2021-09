Appuntamento sabato 16 ottobre con uno spettacolo del festival nazionale di teatro Città di Merate

In scena in Auditorium a Merate lo spettacolo “La Signora e il Funzionario” con la compagnia dell’Eclissi di Salerno

MERATE – Riparte il festival nazionale di teatro Città di Merate. Dopo lo stop imposto dal Covid, la rassegna, promossa dalla compagnia Ronzinante, riprenderà sabato 16 ottobre da dove si era fermata un anno fa, ovvero dallo spettacolo “La Signora e il Funzionario”, portato in scena dalla Compagnia dell’Eclissi da Salerno.

L’appuntamento è alle 21 all’auditorium Spezzaferri con una commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal retrogusto acido e corrosivo, scritta da Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, lotta armata, strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco, sia pure smorzata da una scrittura ironica e briosa, nel serrato e quasi asfissiante dialogo fra un funzionario – espressione tipica e grottesca delle meschinità e delle cattive abitudini radicate nella burocrazia ministeriale – e una di quelle terribili signore borghesi che popolano il teatro del prolifico commediografo piemontese, all’apparenza frivole e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità.

Il programma del Festival nazionale città di Merate prevede un ulteriore appuntamento domenica 24 ottobre alle 17.30 con Oneiros Teatro di Milano in scena con “EndGame” di Samuel Beckett.

Seguiranno, poi, il 20 novembre e il 12 dicembre, le messe in scena di due spettacoli inediti di Ronzinante, ovvero “Il Mercante di Venezia” di William Shakespeare e “Mai più bugie”, una commedia francese con due attori e una pianista in scena, debutto assoluto per la compagnia meratese.

Da segnalare, sul fronte della formazione teatrale, invece, la ripartenza dall’11 ottobre dei corsi di teatro adulti, bambini e adolescenti, public speaking e improvvisazione organizzati da Ronzinante. A precedere la data delle prime lezioni, sarà l’open day che si svolgerà martedì 5 ottobre dalle 18 alle 22 presso la sede di Novate (Merate, via Vittorio Veneto 2). Tutte le informazioni in merito ai corsi si trovano sul sito www.ronzinante.org .

Per prenotare gli spettacoli e le lezioni di prova per i corsi si invita a scrivere a info@ronzinante.org o contattare il 335 5254536.