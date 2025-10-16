Foto e poesie per raccontare Imbersago: il 17 la presentazione del libro

La presentazione del libro avverrà venerdì 17 ottobre in sala consiliare
Il volume è un omaggio, attraverso fotografie e poesie, alla bellezza di Imbersago e dei suoi paesaggi
IMBERSAGO – Un libro che racconta, tramite fotografie e poesie, la bellezza di un paese immerso nella natura.
E’ in programma venerdì 17 ottobre alle 20.45 in sala consiliare la presentazione di “Imbersago. Il suono delle parole nella luce delle fotografie”, volume realizzato da Ambrogio Valtolina, Tullio Riva e Nicolò Quirico in una sorta di omaggio poetico fotografico a un piccolo paese che colpì, con i suoi colori e i suoi paesaggi, il pittore Ennio Morlotti.
Il libro sarà disponibile, oltre che alla serata di presentazione, anche al mercatino dell’antico di ottobre e novembre.