Galbiate. Successo per il concerto all’alba a Villa Bertarelli con il dj set di Calcifer

Il concerto si è tenuto questa mattina all’alba

Protagonista la musica del dj set di Calcifer

GALBIATE – Grande successo questa mattina, domenica 5 luglio, per il concerto all’alba tenutosi nella splendida cornice dei giardini di Villa Bertarelli, un appuntamento giunto alla quinta edizione e diventato ormai un punto di riferimento per il territorio.

Dalle 6 alle 8, l’atmosfera magica della villa è stata letteralmente plasmata dal DJ set di Calcifer Music. Un esperimento che sulla carta poteva sembrare audace per le prime luci del mattino, ma che si è rivelato un trionfo assoluto. I DJ hanno dimostrato una sensibilità artistica straordinaria, tessendo un programma musicale perfettamente cablato sull’orario mattutino: una transizione graduale e raffinata dai suoni ambient e distensivi della notte a ritmi più energici, pensati per risvegliare dolcemente i sensi e dare il benvenuto al nuovo giorno.

“Vedere generazioni così diverse ballare ed emozionarsi insieme a quest’ora del mattino è la prova che la musica, quando è di qualità, non ha età”, hanno commentato il sindaco Piergiovanni Montanelli e l’assessore alla Cultura, Franco Limonta, che hanno inoltre ringraziato il Presidente del Parco Monte Barro, Davide Facondini, per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.

Dal Comune aggiungono: “Il vero miracolo della mattinata è stato proprio questo: unire in una splendida armonia persone di tutte le età. Dai giovani del posto, ai residenti più anziani e ai camminatori mattutini, tutti si sono lasciati trasportare dal flusso sonoro di CALCIFER, condividendo un momento di pura comunità e bellezza. Villa Bertarelli si conferma un gioiello prezioso per Galbiate, capace di trasformarsi nel palcoscenico ideale per un risveglio culturale che unisce natura, musica e territorio”.

Prossimo appuntamento il 19 luglio a Sala al Barro con un quintetto di archi che proporranno “Le quattro stagioni” di Vivaldi.