Genitori e adolescenti: incontro a Paderno per esplorare la psicologia del conflitto

L’incontro è previsto per il 23 maggio alla Cascina Maria

La serata si iscrive nel programma di “Lezioni di volo – serate di approfondimento psicologico”

PADERNO D’ADDA – L’Associazione Mehala Onlus promuove da diverso tempo il programma “Lezioni di volo – serate di approfondimento psicologico“, una serie di serate condotte dalle psicologhe di Aquilone – Servizio di supporto psicologico su diversi temi che molte volte richiedono opinioni di personale esperto.

Venerdì 23 maggio alle 20.30 si terrà la seconda serata delle lezioni, che sarà dedicata all’adolescenza. Dopo il successo della prima serata in cui le psicologhe e i circa 90 partecipanti hanno discusso e condiviso pensieri circa i bambini e l’emozione della rabbia, la seconda serata verterà invece sulle fatiche relazionali degli adolescenti e dei loro genitori. “Io proprio non ti capisco – figli e genitori alle prese con l’adolescenza” è infatti il titolo della conferenza. Perché è così difficile restare in contatto in adolescenza? In che modo i cambiamenti dell’adolescenza mettono a dura prova le relazioni?