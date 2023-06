Gli Ardecore in concerto a Osnago in memoria di Ivano Borile

Sabato sera in piazza della Pace il secondo Ivan Zega Live Memorial

L’amico Ivano Borile verrà ricordato con la musica da lui tanto amata

OSNAGO – Un concerto speciale, dedicato a Ivano Borile, scomparso l’8 aprile 2020 a causa del Covid. Sabato sera, piazza della Pace ospiterà il secondo Ivan Zega Live Memorial, iniziativa per ricordare Ivan con la musica in cui ha vissuto per tanti anni, con cavi e amplificatori, microfoni, pedali e chitarre elettriche, con la gioia adrenalinica e l’energia dell’esibizione live, di cui Ivano era un vero cultore.

Alle 20 la musica rock d’autore del Collettivo Zega aprirà la serata con brani d’autore e cover: si tratta di una band di amici di Ivano – tra cui Flavio Allegretti, Matteo Conti e Gabriele Gigliotti – che anche quest’anno hanno voluto dedicare al ricordo dell’amico la propria energia e il proprio talento. Alle 21 inizierà il concerto degli Aesthetic Will, band milanese post-punk che ha recentemente pubblicato l’EP “Don’t Say Anything”: la loro oscura e movimentata sonorità new wave aprirà il concerto dei veri headliner della serata, gli Ardecore, la super-band nata dall’incontro artistico tra il cantautore Giampaolo Felici e la formazione punk-jazz degli Zu, entrambi romani. Storica la loro collaborazione con il chitarrista statunitense Geoff Farina (ex-frontman dei Karate). Nel corso della loro ormai ventennale carriera gli Ardecore, Targa Tenco 2007, hanno rielaborato in chiave moderna le canzoni appartenenti alla tradizione popolare romanesca, rispettandone l’originalità dello spirito e facendone scaturire tutto il valore stilistico. Dall’omonimo album d’esordio del 2005 a Vecchia Roma del 2015, gli Ardecore non hanno mai smesso di sviluppare la propria creatività abbinando brani d’autore a raffinatissime elaborazioni di canzoni raccolte nel più profondo cuore della tradizione musicale capitolina. Il loro ultimo lavoro – 996, Le canzoni di G.G.Belli – prosegue in questo solco: sonetti romani proposti in chiave prog-rock, blues, folk e jazz.