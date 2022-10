Gli attori di Ronzinante sul palco per la prima di Brivio a teatro

Sabato l’esordio della rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco insieme a Ronzinante

L’obiettivo è far rivivere il teatro San Luigi con spettacoli di qualità

BRIVIO – Si alza il sipario su Brivio a teatro, la rassegna organizzata dalla Pro Loco insieme alla compagnia teatrale Ronzinante. Sabato 8 ottobre alle 21 il teatro San Luigi ospiterà il primo appuntamento di un ciclo di eventi da non perdere. Sarà infatti proprio la blasonata compagnia meratese a portare in scena l’esilarante spettacolo “Shake dice si…Shake dice no”, un improbabile ma non impossibile viaggio tra tutte le opere del Bardo con l’ausilio di tre soli attori e…del pubblico.

Un inizio scoppiettante per una rassegna che punta a diventare una nuova tradizione briviese. “Diamo avvio a una proficua collaborazione che speriamo sia la prima di una lunga serie” auspicano Emiliano Zatelli e Michele Masullo di Ronzinante, andando con la memoria a qualche mese fa, quando arrivò la richiesta da parte degli amici della Pro Loco di riportare in vita il teatro San Luigi. “Un’occasione che abbiamo colto al volo specificando che avremmo voluto impostare una rassegna che permettesse ad alcune tra le migliori compagnie non professionistiche italiane, di calcare il palcoscenico briviese. E così, forti della recente selezione legata al Festival Nazionale “Città di Merate”, abbiamo dato una serie di opzioni al sodalizio di Brivio che, dopo una attenta valutazione, ha optato per i 6+1 titoli che comporranno la stagione teatrale 2022-2023”.

Le premesse sono quelle di una stagione proficua visti i già numerosi abbonamenti raccolti dalla Pro Loco, entusiasta del rilancio delle attività teatrali a Brivio anche grazie al grande volano della Festa della Beata Vergine Addolorata, appena conclusasi con enorme successo.

Gli appuntamenti avranno una cadenza mensile e si snoderanno lungo tutto l’autunno e l’inverno. Il secondo spettacolo è in programma sabato 5 novembre alle 21, quando la Filodrammatica Gallaratese porterà in scena un classico della commedia di Eduardo De Filippo, ovvero “Non ti pago”.