“Gli Dei” conquistano l’auditorium di Merate: applausi per lo spettacolo delle quarte di Montello

Lo spettacolo è stato messo in scena a conclusione del progetto di teatro promosso con Ronzinante

Sul palco gli studenti delle classi quarte della scuola primaria di via Montello diventati… attori per un giorno

MERATE – Da Ercole a Persefone, passando per Pandora, re Mida e Medusa senza dimenticare Aracne, Medusa, Icaro e Narciso. E’ stato un viaggio, simpatico e originale, nella mitologia greca quello messo in scena dagli alunni delle classi quarte della scuola primaria di via Montello al termine del progetto di teatro realizzato insieme a Ronzinante Teatro.

Intitolato “Gli Dei”, lo spettacolo è stato rappresentato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, all’auditorium comunale Spezzaferri. Ad aprire l’incontro, che ha rappresentato anche l’occasione per festeggiare insieme alle famiglie l’ormai imminente fine dell’anno scolastico, i saluti di benvenuto della maestra Laura Fagiani: “E’ con grande emozione che siamo qui oggi per condividere il risultato di un percorso speciale, un’esperienza ricca di creatività, collaborazione e crescita. Nel corso di dieci incontri con l’attore Stefano Panzeri, i bambini hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al linguaggio del teatro, condividendo un percorso educativo importante in cui ciascuno ha potuto sentirsi parte importante del gruppo, mettendo in gioco le proprie qualità e scoprendo nuove capacità”.

Doverosi i ringraziamenti al Comune di Merate, (era presente con il sindaco Mattia Salvioni), che ha sostenuto finanziariamente il progetto, alla dirigente scolastica Laura Sala e alla vicaria Dorotea Perego per aver accolto la proposta, prima di lasciare spazio ai bambini, i veri protagonisti dello spettacolo.

Sul palco, insieme a loro, alternati per classi, un vecchio bauletto semiaperto da cui sono uscite, una dietro l’altra, le storie. Racconti dell’antica Grecia che aspettavano solo la voce dei bimbi per essere rispolverati e risuonare, con tutta la loro forza, nella contemporaneità di ogni spettatore, con la forza e l’immediatezza che il teatro sa regalare.

Al termine applausi per tutti gli attori e per il regista Panzeri che anche ieri, come voce fuori campo, ha accompagnato gli studenti a confrontarsi con le emozioni, le paure e l’adrenalina del palcoscenico.