Halloween in biblioteca ad Airuno, un pomeriggio da brividi per i più piccoli

Appuntamento martedì 27 ottobre alle 16.30 in biblioteca

L’iniziativa è rivolta a bambini fino a 6 anni

AIRUNO – La festa di Halloween arriva anche in biblioteca, con un appuntamento pensato per i lettori più piccoli. Martedì 27 ottobre, alle 16.30, la biblioteca comunale di Airuno aprirà le porte ai bambini fino ai 6 anni per un pomeriggio dedicato alla ricorrenza più spaventosa dell’autunno.

L’iniziativa punta ad avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e alla biblioteca attraverso un’occasione di incontro e divertimento, in un’atmosfera a tema Halloween. Un modo per coinvolgere anche le famiglie del territorio e promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, trasformando la biblioteca in uno spazio di scoperta e condivisione.

L’appuntamento si svolgerà nei locali della Biblioteca Comunale. Per informazioni è possibile contattare il numero 039 9943780 oppure scrivere a biblioteca@comune.airuno.lc.it.