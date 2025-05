I Luoghi dell’Adda, dal 30 maggio al 6 luglio la 20^edizione

16 appuntamenti in 13 comuni

Ecco tutto il programma dell’edizione 2025

ROBBIATE – I luoghi dell’Adda arriva alla 20a edizione. Un traguardo che segna la continuità di un progetto consolidato, amato dalle amministrazioni e apprezzato dal pubblico. Il 2025 vede la conferma della quasi totalità dei Comuni del 2024 e l’aggiunta del Comune di Merate per un totale di 13 amministrazioni comunali e 16 spettacoli. A questi si aggiungono il contributo del Parco Adda Nord, che anche quest’anno ha scelto di supportare la nostra iniziativa ritenendola meritevole per qualità, impegno e valore culturale, e dell’Ecomuseo Adda di Leonardo che torna ad appoggiare ILDA anche con un contributo economico. La rassegna conferma così un cospicuo volume di attività toccando le province di Lecco, Bergamo e Milano.

“Teniamo anche quest’anno a sottolineare l’impegno di tutte le amministrazioni che hanno lavorato con noi alla preparazione di un cartellone costruito con la convinta volontà di offrire ai cittadini occasioni di spettacolo e cultura – spiegano gli organizzatori – ILDA è da sempre caratterizzata dalla collaborazione con le amministrazioni che offrono luoghi sconosciuti al grande pubblico, tutti i Comuni e gli enti coinvolti infatti offrono spazi suggestivi e particolarmente gradevoli per godersi uno spettacolo teatrale o musicale.

Il ruolo di capofila è ancora del Comune di Robbiate, gli altri comuni che partecipano a ILDA sono Abbadia Lariana, Airuno, Calco, Calolziocorte, Cornate d’Adda, Fara Gera d’Adda, Imbersago, Merate, Olginate, Paderno d’Adda, Varenna, Verderio.

“La XX edizione di questa rassegna teatrale dedicata ai suggestivi spazi dislocati lungo il corso del fiume Adda cura sempre con attenzione la grafica promozionale: anche quest’anno l’immagine della locandina fa parte del portfolio che Il Parco Adda Nord ha condiviso con noi. La sinuosa ansa dell’Adda evidenzia il legame con il territorio e l’idea che il teatro sposi luoghi molto evocativi, come se il programma si specchiasse nelle acque del fiume, rendendole ancor più brillanti”.

I luoghi dell’Adda si conferma ricca e variata e sarà composta da 16 appuntamenti: si inizia il 30 maggio con un classico per famiglie di Teatro Invito: Cenerentola folk all’Arena di Arlate/Calco, una rivisitazione scanzonata della celebre fiaba, raccontata dal punto di vista di due sarti ciabattini che preparano abito e scarpe per il ballo, musiche originali cantate e suonate dal vivo; domenica 1 giugno la splendida Villa Cipressi a Varenna ospiterà la nuova produzione per adulti di Teatro Invito con Luca Radaelli per la regia di Laura Curino: Lottavano così come si gioca, un racconto sugli anni 70: gioventù, musica e lotte civili in un periodo rivoluzionario. Il 6 giugno a Villa Concordia di Robbiate andrà in scena La teoria del colore di Aria Teatro: la storia del pittore Vincent van Gogh nelle lettere al fratello Theo, accompagnata dalle musiche dal vivo di Candirù; l’8 giugno a Imbersago il Teatro del Cerchio di Parma presenterà I vestiti nuovi del principe Amleto, un originale intreccio tra la tragedia shakespeariana Amleto e la fiaba I vestiti nuovi dell’imperatore.

La rassegna proseguirà poi nei giorni 13, 14 e 15 giugno: il 13 a Olginate ci sarà la compagnia toscana Pilar Ternera con Artemisia Gentileschi, monologo sulla pittrice del ‘600 arricchito dalle proiezioni dei suoi quadri; il 14 alla Basilica Autarena di Fara Gera d’Adda una seconda replica di Lottavano così come si gioca; il 15 giugno saremo in Piazza Libertà a Merate con Cordialmente Gassman di Teatro dell’Ortica: una narrazione che si snoda lungo la vita del grande mattatore di cinema e teatro. Il 20 giugno saremo al Monastero del Lavello di Calolziocorte con Teatro dell’Orsa da Reggio Emilia che narrerà la biografia di Nilde Iotti attraversando la storia d’Italia: Nilde, donna della Repubblica; venerdì 21 giugno nella bellissima Corte di Giorgio nella frazione Aizurro di Airuno ci tufferemo ancora nell’arte e vedremo Il volo di Michelangelo di Teatri d’Imbarco, prima dello spettacolo il consueto aperitivo curato dall’Ass. Amici di Tino e la novità della mostra fotografica “Teatro e maschere” allestita proprio nella Corte; sabato 22 scopriremo una nuova cornice a Vaprio d’Adda: la sede dell’Ecomuseo Leonardesco (Casa del Custode delle Acque) ospiterà Chiare, fresche, dolci acque, un reading poetico/letterario dedicato al tema dell’acqua, con Giusi Vassena e Luca Radaelli, la Casa sarà aperta alle visite dalle ore 16.30: all’interno si potranno ammirare la struttura storica con la sua maestosa scalea, il centro di interpretazione e documentazione dell’Ecomuseo e la Galleria interattiva “Leonardo in Adda”.

La seconda parte di ILDA comincerà il 27 giugno a Cornate d’Adda, che rientra nella rassegna e ospita a Villa Sandroni (Colnago, sede della Biblioteca) la compagnia romana Ilnaufragarmèdolce con Tre civette sul comò, tre attrici brillanti inscenano una spassosa e intelligente riflessione sul tema del linguaggio, con riferimenti che vanno dal Trio Marchesini-Solenghi-Lopez a Franca Valeri, da Totò e Peppino a Dario Fo, da Valter Chiari a Troisi; sabato 28 giugno a Villa Gina di Trezzo sull’Adda – sede del Parco Adda Nord – si terrà uno spettacolo itinerante lungo gli spazi del parco, attraverso l’isola naturalistica di recente inaugurata e fino alle sponde del fiume all’imbrunire: Mutamenti, un percorso con quattro attori tra i temi dell’amore, del pentimento e dell’incantamento con testi narrativi e poetici da Ovidio a Manzoni, da Virgilio a Pirandello; domenica 29 seguiremo un sentiero ideale lungo i vicoli del nucleo storico del borgo di Borbino ad Abbadia Lariana con un secondo allestimento di Mutamenti.

L’ultimo fine settimana ci vedrà a Villa Gallavresi di Verderio il 4 luglio, per la prima regionale di Notti magiche di Teatro degli Acerbi, il racconto dell’epopea dei mondiali di calcio del 1990 in cui tutti vivemmo un rito collettivo, con forte senso di appartenenza, che ha costruito un’identità; sabato 5 al Centro Sportivo di Paderno d’Adda passeremo una serata fiabesca e musicale con Fiabe jazz di Teatro Popolare d’Arte; la rassegna si chiude il 6 luglio tornando a Villa Concordia a Robbiate, un aperitivo nel parco precede lo spettacolo Schadenfreude di Evoè Teatro, il titolo è una parola che non esiste in italiano e che descrive quel sottile godimento nell’assistere alle sfortune altrui, il pubblico sarà coinvolto in una divertente riflessione sui nostri comportamenti quotidiani.

I luoghi dell’Adda 2025 sarà un continuo scorrere di storie per gli spettatori. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura Arti dal Vivo e ha il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco.

INFO: Tranne le serate con aperitivo gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione sempre consigliata. Si comincia sempre alle 21.15 tranne: il 22 giugno a Vaprio d’Adda, 28 e 29 giugno a Trezzo e ad Abbadia per le passeggiate teatrali che avranno inizio alle 18. In tutti i casi sono previsti luoghi al coperto, indicati sul programma.

Per info e prenotazioni: prenotazioni@teatroinvito.it – tel. 353.4825325 – 0341.1691394 La prenotazione è consigliata per tutti gli spettacoli mentre è obbligatoria per gli aperitivi e per gli spettacoli itineranti.