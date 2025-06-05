I Luoghi dell’Adda, doppio appuntamento nel weekend a Robbiate e Imbersago

Venerdì 6 giugno e domenica 8 giugno

Info e prenotazioni

ROBBIATE / IMBERSAGO – È ufficialmente iniziata la XX edizione della rassegna teatrale I Luoghi dell’Adda, l’appuntamento culturale che da vent’anni anima le rive del fiume con spettacoli d’autore, riletture originali e scenografie naturali di straordinaria bellezza. Dopo il successo della serata inaugurale, il calendario 2025 prosegue con due imperdibili appuntamenti nel weekend.

Il primo è in programma venerdì 6 giugno alle ore 21.15, nella splendida cornice di Villa Concordia a Robbiate. In scena LA TEORIA DEL COLORE – L’arte di Van Gogh nelle lettere al fratello Theo, produzione firmata Aria Teatro. Un viaggio emotivo ed estetico nella mente tormentata del grande pittore olandese, attraverso le parole intime e struggenti scritte al fratello. Lo spettacolo promette una riflessione profonda sul rapporto tra arte, dolore e genialità, accompagnata da suggestioni visive e sonore.

Domenica 8 giugno, sempre alle 21.15, il festival si sposta a Imbersago, in piazza Garibaldi, con una proposta che mescola fiaba e tragedia shakespeariana: I VESTITI NUOVI DEL PRINCIPE AMLETO. A portarlo in scena è la compagnia Teatro del Cerchio, che invita il pubblico a immaginare cosa accadrebbe se i toni favolistici di Andersen incontrassero il dramma del principe danese. Una reinterpretazione audace e giocosa, tra ironia e riflessione, rivolta a un pubblico trasversale.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata data la prevedibile alta affluenza.

La rassegna I Luoghi dell’Adda, come da tradizione, continua a valorizzare i territori della provincia con un mix di cultura, bellezza naturale e teatro di qualità, offrendo serate che fondono intrattenimento e poesia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: prenotazioni@teatroinvito.it – tel. 353.4825325 – 0341.1691394 La prenotazione è consigliata per tutti gli spettacoli mentre è obbligatoria per gli aperitivi e per gli spettacoli itineranti.