I vincitori e finalisti del premio Morlotti Imbersago in mostra alla Permanente

L’inaugurazione dell’esposizione a Milano è in programma martedì 13 gennaio

In mostra i vincitori e i finalisti della 18esima edizione del Premio Morlotti Imbersago

IMBERSAGO – I vincitori e i finalisti dell’ultima edizione del Premio Morlotti in mostra alla Permanente di Milano. Si terrà martedì 13 gennaio l’inaugurazione della mostra relativa alla 18esima edizione del premio Morlotti Imbersago “Corpo a corpo. Il corpo in pittura / La pittura in corpo” alla presenza, tra gli altri del presidente della Permanente, Emanuele Fiano; del sindaco di Imbersago, Fabio Vergani, dei curatori e degli artisti premiati, fra cui Gabriella Benedini (premio alla carriera).

L’esposizione permetterà di scoprire e ammirare le opere d’arte realizzate per la più recente edizione del Premio, dal titolo “Corpo a corpo”, dedicata in particolare alla tematica del corpo umano, inteso nel senso di un richiamo agli aspetti fisici, spirituali, metaforici e/o simbolici delle fattezze degli uomini e delle donne.

Da ormai 18 edizioni il Premio di Pittura “Morlotti Imbersago” è dedicato alla giovane pittura italiana under 35 di ambito genericamente figurativo. Per il Comune di Imbersago e per la comunità che lo promuove rappresenta ogni volta una sorta di “miracolo” organizzativo, sia per i risultati raggiunti che come livello dei giovani artisti premiati finora.

Il Premio è biennale, è a partecipazione gratuita ed è intitolato al grande pittore Ennio Morlotti (Lecco, 1910 – Milano, 1992) che a Imbersago veniva periodicamente a vivere e lavorare dipingendo indimenticati paesaggi dell’Adda.

La mostra al Museo della Permanente, a cura di Giorgio Seveso e Simona Bartolena, resterà aperta fino al 25 gennaio e vede esposte le opere di Gabriella Benedini (Premio alla carriera), Luigi Di Fabio (Primo premio) e degli artisti finalisti selezionati Miriam Abbate, Giulia Aversente, Francesca Biancalana, Paolo Caldarella, Roberta Candy, Giulia Caponetto, Mario Castiglioni, Rachele Cicerchia, Nicola Cioglia, Ilaria Costaglia, Gioia D’Ostilio, Giulia Di Pasquale, Giuseppe Fittipaldi, Jaya Martinelli, Giulia Macculi, Gianpaolo Parilla, Daniele Poli, Erika Puccianti, Giotto Riva, Giulia Santambrogio, Miharu Seta, Yangyang Wu e Lucrezia Zaffarano.

Orari: tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.