Il comico Claudio Batta da Zelig 30 al teatro di Airuno per sostenere la casa dei Ragazzi IAMA

Appuntamento venerdì 16 ottobre alle 20.45 al cine teatro Smeraldo di Airuno

Lo spettacolo servirà a sostenere il progetto della compagnia Maltrainsem di Casa dei ragazzi Iama

OLGIATE MOLGORA – Da Zelig 30 al palco del cine teatro Smeraldo Airuno con “Solo” per sostenere “(H)op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti”, il nuovo spettacolo della compagnia Maltrainsem di Casa dei Ragazzi IAMA.

Teatro, comicità e solidarietà si intrecceranno venerdì 16 ottobre quando Claudio Batta, comico milanese, storico volto di Zelig nei panni dell’enigmista Capocenere, porterà in scena “Solo”, spettacolo che raccoglie il meglio di oltre trent’anni di esperienza tra teatro, cabaret e televisione, offrendo, tra una risata e l’altra, anche spunti di riflessione sulla quotidianità, sulle relazioni e sui cambiamenti che attraversano la nostra società.

L’appuntamento ad Airuno arriva proprio nei giorni che segnano il ritorno di Claudio Batta in prima serata su Canale 5 con “Zelig 30”, lo speciale che celebra i trent’anni dello storico programma e fornirà anche un’occasione concreta per sostenere Casa dei Ragazzi: i fondi raccolti saranno infattidestinati alla realizzazione e alla messa in scena del nuovo spettacolo della compagnia Maltrainsem, “(H)Op(E)s and Dreams: Note stonate e sogni imperfetti”.

Il progetto è liberamente ispirato al musical Fame e nasce con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche, le capacità e il potenziale unico delle persone che fanno parte della compagnia. Non si tratta di inseguire la “fama” nel senso tradizionale del termine, ma di raccontare la scoperta e l’espressione autentica di ciò che ciascuno può essere e può fare.

Come nel celebre musical, anche qui ci sono sogni, aspirazioni, difficoltà, impegno e momenti di confronto. Ma la prospettiva di Maltrainsem è quella di una compagnia che sceglie di guardare alla realtà con ironia e autenticità perché la speranza non è un volo lineare, ma un inciampo creativo.

L’appuntamento è quindi alle 20.45 al cineteatro Smeraldo: per prenotare il biglietto e sostenere il progetto cliccare qui https://www.retedeldono.it/solo-di-claudio-batta

I biglietti saranno disponibili anche in teatro la sera dello spettacolo, fino a esaurimento posti.