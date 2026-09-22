Il Gruppo Corale Licabella incanta Antibes: successo al Festival d’Arte Sacra

Successo per il coro dell’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza

Invitato ad Antibes per l’apertura della 35^ edizione del Festival d’Arte Sacra

LA VALLETTA BRIANZA – ll Gruppo Corale Licabella dell’Associazione Musicale Licabella di La Valletta Brianza è stato protagonista ad Antibes, in Francia, in occasione della 35ª edizione del Festival d’Arte Sacra, una delle rassegne dedicate alla musica sacra e classica più apprezzate in Europa.

Il festival, insignito del marchio Côte d’Azur France Tourisme, è nato per valorizzare il patrimonio storico della città di Antibes Juan-les-Pins e, da 35 anni, propone alcuni dei più importanti interpreti del repertorio sacro e classico. La nuova edizione è stata inaugurata venerdì 11 settembre nella Cattedrale della città proprio con la partecipazione del Gruppo Corale Licabella, invitato per un appuntamento di particolare rilievo.

“Una longevità che deve il suo segreto ad un patrimonio culturale e ad una ricchezza umana straordinaria qui ad Antibes”, ha spiegato Philippe Depetris, fondatore e consigliere artistico del festival, sottolineando il legame costruito negli anni tra la manifestazione e la città.

Per l’edizione dell’anniversario, il cartellone riunisce diverse formazioni e solisti di prestigio, con appuntamenti in programma fino al 4 ottobre. Oltre al Gruppo Corale Licabella e ai Solisti dell’Orchestra Cameristica di Milano, diretti dal M° Maurizio Dones, sono presenti l’Orchestra Nazionale di Cannes, la Matrise di Notre Dame de Paris, l’Ensemble Concerto Soave e il violinista Renaud Capuçon.

Il Gruppo Corale Licabella, preparato dal M° Flora Anna Spreafico, ha condiviso il concerto inaugurale con i Solisti dell’Orchestra Cameristica di Milano diretti da Maurizio Dones. Una collaborazione che prosegue da diversi anni e che ha trovato in questa occasione un nuovo importante momento, all’interno di un contesto internazionale.

A caratterizzare l’apertura del festival è stato il celebre Gloria di Antonio Vivaldi, interpretato dal coro e dai musicisti con un organico di particolare rilievo.

La trasferta ad Antibes è proseguita nella serata di sabato con un secondo appuntamento che ha visto protagonisti il Gruppo Corale Licabella e l’Ensemble Femminile Fonte Gaia. Nella cornice del chiostro di Place Nationale è andato in scena Voci dall’Italia e dal mondo, concerto dedicato alla tradizione corale italiana e internazionale.

L’appuntamento ha registrato il tutto esaurito: oltre 800 persone hanno gremito la piazza per assistere al concerto sotto le stelle, in una serata caratterizzata dalla partecipazione del pubblico e dalla proposta musicale delle due formazioni.

La presenza ad Antibes ha rappresentato per l’Associazione Musicale Licabella un’importante occasione di confronto e di valorizzazione dell’attività musicale del territorio oltre i confini italiani. Un’esperienza che porta il nome della Brianza e del Lecchese all’interno di una rassegna internazionale e che arriva alla vigilia della ripresa delle attività dell’associazione e dell’avvio dei nuovi corsi.

Per il Gruppo Corale Licabella, dunque, il Festival d’Arte Sacra di Antibes ha rappresentato non soltanto un prestigioso appuntamento musicale, ma anche un momento significativo per proseguire il percorso dell’associazione e affrontare la nuova stagione dopo una trasferta che ha raccolto l’apprezzamento del pubblico francese.