Il Piccolo Teatro a Merate fa centro: auditorium gremito per l’omaggio a Gaber

Applausi ed emozioni durante lo spettacolo “Io quella volta lì avevo 25 anni”

In scena il giovane attore Francesco Centorame, accompagnato al pianoforte da Laura Baldassarre

MERATE – Auditorium gremito ieri sera, giovedì, per “Io quella volta lì avevo 25 anni”, spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano portata in scena a Merate grazie alla collaborazione con la Pro Loco nell’ambito del progetto Teatro Fuori porta realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

Sul palco, in un monologo, il giovane e talentuoso attore Francesco Centorame, 28 anni, noto per la partecipazione alla fortunata serie Netflix Skam Italia, chiamato a confrontarsi con l’ultimo testo in prosa scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Accompagnato al pianoforte da Laura Baldassarre, Centorame ha raccontato, tra storie, aneddoti e canzoni, l’Italia dagli anni ‘40 a oggi in uno spettacolo brioso e carico di ritmo, in cui il pubblico è stato accompagnato a rivivere la storia del Paese scandita da celebri brani come Bella Ciao, Garden Manila, Attento al tram, Il filosofo, L’amico e Il Creativo.

Non sono mancati applausi, emozioni e anche un colpo di scena quando l’intensa racconto relativo al rischio di una collisione con un tram si è concretizzato con la reale caduta a terra della pianola che ha richiesto un breve ed efficace intervento dei tecnici.

“Siamo contenti di vedere l’auditorium così gremito e ringraziamo il Piccolo Teatro per questa opportunità a cui la città di Merate ha risposto con slancio” ha sottolineato la presidente della Pro Loco Simona Vitali, rivolgendo il ringraziamento al consigliere Pro Loco Filippo Cramarossa che sta seguendo nei dettagli il progetto. Oltre al recital di ieri sera, sono previsti un workshop teatrale “Ad alta voce” in programma il 1° dicembre a Villa Confalonieri e un percorso “A scuola d teatro” dedicato alle scuole.

Anche l’assessora alla Cultura Patrizia Riva ha voluto portare i saluti al pubblico a inizio spettacolo, parlando di una “serata speciale”.