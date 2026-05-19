Il primo clarinetto della Scala a Merate per “Due chiacchiere e due note”

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teatro alla scala di Milano

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco

Appuntamento il 28 maggio all’auditorium comunale di Merate

MERATE – Nuovo appuntamento con la serie  “Due Chiacchiere e Due Note” giovedì 28 maggio all’auditorium Spezzafferri.

Protagonista della serata, che avrà inizio alle 21 ed è promossa dalla Pro Loco guidata dalla presidente Simona Vitali, sarà Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano.

Il musicista sarà  intervistato da Michela Porta.

L’appuntamento è a ingresso libero.

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