Il primo clarinetto della Scala a Merate per “Due chiacchiere e due note”

L’iniziativa porta la firma della Pro Loco
Appuntamento il 28 maggio all’auditorium comunale di Merate
MERATE – Nuovo appuntamento con la serie “Due Chiacchiere e Due Note” giovedì 28 maggio all’auditorium Spezzafferri.
Protagonista della serata, che avrà inizio alle 21 ed è promossa dalla Pro Loco guidata dalla presidente Simona Vitali, sarà Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano.
Il musicista sarà intervistato da Michela Porta.
L’appuntamento è a ingresso libero.
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