“Il sorriso di Beatrice”: a Imbersago una serata dedicata a Dante

Appuntamento il 5 novembre alle 20.45 in sala consiliare a Imbersago

A condurre l’incontro sarà la professoressa Maria Teresa Rigato moderata dalla consigliera Eleonora Lavelli

IMBERSAGO – Dall’amore terreno alla visione di Dio, passando attraverso il cammino poetico e spirituale della Divina Commedia. Sarà dedicata a Beatrice, figura centrale nell’opera di Dante Alighieri, la serata in programma giovedì 5 novembre alle 20.45 nella Sala consiliare del Comune di Imbersago.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione culturale La Semina, si intitola “Il sorriso di Beatrice” e accompagnerà il pubblico alla scoperta del ruolo della donna amata dal poeta fiorentino, dall’esperienza dell’amore terreno fino alla sua dimensione spirituale.

A guidare l’incontro sarà la professoressa Maria Teresa Rigato, già dirigente scolastica del liceo statale Maria Gaetana Agnesi di Merate e autrice di antologie e testi scolastici. A coordinare la serata sarà la consigliera comunale Eleonora Lavelli.

Il percorso attraverserà alcune delle opere fondamentali di Dante, dalla Vita nova al Purgatorio fino al Paradiso, seguendo la figura di Beatrice e la trasformazione del sentimento amoroso in una via di elevazione spirituale. Sullo sfondo, il contesto storico e il clima culturale e religioso tra Duecento e Trecento, nel quale maturò la visione dantesca dell’amore e del rapporto tra l’uomo e il divino.

La serata è a ingresso libero.