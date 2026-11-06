Il sorriso di Beatrice: in tanti a Imbersago alla serata sulla Divina Commedia

Partecipato l’incontro tenuto mercoledì sera a Imbersago

A guidare il pubblico attraverso la Divina Commedia è stata la professoressa Maria Teresa Rigato

IMBERSAGO – Un viaggio attraverso la Divina Commedia, dai gironi infernali alla luce del Paradiso, seguendo il filo conduttore rappresentato da Beatrice e dal suo sorriso. È stato questo il tema dell’incontro “Il sorriso di Beatrice”, promosso mercoledì 5 novembre dal Comune di Imbersago in collaborazione con l’associazione culturale La Semina di Merate.

A guidare il pubblico nel percorso dantesco è stata Maria Teresa Rigato, per oltre trent’anni dirigente scolastica e autrice di numerosi testi in ambito scolastico, che ha accompagnato i presenti in un itinerario attraverso le tre cantiche della Commedia, soffermandosi sul significato più profondo della figura di Beatrice.

È proprio attraverso l’incontro con lei che Dante viene condotto verso l’esperienza più alta del suo viaggio: la visione di Dio, nella sua dimensione trinitaria e incarnata. Un cammino nel quale si intrecciano razionalità, teologia, spiritualità, misticismo e amore, fino a raggiungere quella dimensione universale racchiusa nel celebre verso conclusivo dell’opera: “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Una serata di approfondimento letterario, ma anche di riflessione interiore, come sottolineato dal sindaco Fabio Vergani al termine dell’incontro, definito un’occasione di luce anche sul piano personale.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera comunale Eleonora Lavelli, che ha coordinato la serata: “Un sentito grazie alla professoressa Rigato, all’associazione La Semina per la preziosa collaborazione e a tutti i cittadini che hanno partecipato. Serate come questa dimostrano l’interesse della nostra comunità per la letteratura, che è davvero in grado di parlare alla nostra vita anche a distanza di secoli”.