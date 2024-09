Il Teatro Piccolo in scena a Merate grazie alla Pro Loco

Appuntamento giovedì 3 ottobre in Auditorium

Francesco Centorame in scena con “Io quella volta lì avevo 25 anni”

MERATE – Dal Piccolo Teatro all’auditorium Giusi Spezzaferri grazie alla Pro Loco. Andrà in scena giovedì 3 ottobre alle 21 “Io quella volta lì avevo 25 anni”, spettacolo scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini portato in scena da Francesco Centorame, accompagnato al pianoforte da Laura Baldassarre per una produzione Gaber.

Il protagonista di questo monologo, sempre idealmente venticinquenne, vive dagli anni ‘40 a oggi e rievoca avvenimenti vissuti in prima persona nelle varie epoche. Scorre così davanti ai nostri occhi una storia a capitoli che si arresta al 2000: Bella Ciao (anni ‘40), Garden Manila (anni ’50), Attento al tram (anni ’60), Il filosofo (anni ’70), L’amico (anni ’80), Il creativo (anni ’90). Un’ulteriore riflessione, purtroppo l’ultima, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini dove il nostro paese è spunto e occasione per le loro intelligenti, lucide, illuminanti e ironiche riflessioni sull’uomo nella sua dimensione individuale e collettiva.

Francesco Centorame è un giovane attore italiano. Dopo aver mosso i primi passi in teatro nel 2018 entra nel cast di Skam Italia, serie di successo Netflix che lo vede co-protagonista di quattro stagioni.

Nel 2020 è protagonista del film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, interpretazione che gli vale la menzione di Miglior attore emergente dalla rivista “Pathos Magazine”.

Nel 2022 è protagonista del film diretto da Francesca Archibugi Il colibrì insieme a Pierfrancesco Favino. Nello stesso anno, per il suo ruolo nella quarta stagione di Skam Italia, viene eletto “Men of the Year”, insieme ad Alessandro Borghi e Gregorio Paltrinieri.

Nel 2023 riceve la candidatura come Miglior attore protagonista ai Ciak d’oro ed è protagonista della serie tv di Rai 1 Il metodo Fenoglio al fianco di Alessio Boni.

Lo spettacolo è a ingresso libero con prenotazione.