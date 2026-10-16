Il vuoto come linguaggio dell’arte: Merate riscopre Antonio Scaccabarozzi

La mostra verrà inaugurata il 31 ottobre a Villa Confalonieri

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e l’Archivio Antonio Scaccabarozzi

MERATE – Un artista capace di superare i confini della pittura tradizionale, trasformando il vuoto in una presenza viva, in dialogo con il colore, la luce e lo spazio. È questo il mondo di Antonio Scaccabarozzi, protagonista della mostra “Dialogo con il vuoto. L’opera di Antonio Scaccabarozzi”, che verrà allestita a partire dal 31 ottobre nella stupenda cornice di Villa Confalonieri, a Merate, città in cui l’artista nacque nel 1936 e alla quale rimase profondamente legato. Scomparso nel 2008, Scaccabarozzi ha sviluppato nell’arco di oltre cinquant’anni una ricerca pittorica originale, apprezzata soprattutto in ambito europeo e internazionale.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e l’Archivio Antonio Scaccabarozzi e rappresenta un’occasione per riportare l’attenzione sulla figura di un artista che ha saputo coniugare intuizione creativa, rigore scientifico e indagine matematica. “Scaccabarozzi ha un forte legame con Merate e il suo territorio, ma un respiro internazionale ed europeo. Ha portato avanti una ricerca scientifica e matematica sulle sue opere e ha lasciato un segno – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Patrizia Riva –. Vogliamo riportarlo qui per parlare soprattutto dell’artista, che ha dato una spinta propulsiva all’arte e merita di essere raccontato”.

A guidare il visitatore attraverso questa ricerca è un allestimento essenziale, costruito attorno a un numero selezionato di opere, alcune delle quali presentate al pubblico per la prima volta. La mostra è curata da Elisabetta Parente, in collaborazione con l’Archivio Scaccabarozzi, rappresentato da Anastasia Rouchota Scaccabarozzi, moglie dell’artista e presidente dell’associazione, e dall’archivista Lorenzo Messina.

“Abbiamo scelto opere che mostrano con pochi esempi l’audacia di questo artista meratese per nascita, ma internazionale per respiro e pensiero – ha spiegato la curatrice Elisabetta Parente –. Scaccabarozzi ha dialogato con il vuoto come essenza e forza, restituendogli una capacità espressiva che solo l’arte può rendere visibile”.

Ad accompagnare l’esposizione sarà anche un momento di approfondimento in programma martedì 20 ottobre a Villa Confalonieri, dedicato proprio al tema del vuoto nella storia dell’arte. L’incontro, concepito come introduzione alla mostra, ripercorrerà le diverse interpretazioni di questo concetto nell’arte occidentale, per concludersi con un confronto diretto con alcune opere dell’artista meratese. “Ci chiederemo se il vuoto appartenga all’arte o alle arti e quanto sia fondamentale nella costruzione di un’opera”, ha anticipato Parente.

L’appuntamento si inserisce in un progetto più ampio, ideato due anni fa e destinato a proseguire nel 2027 anche in altre regioni, a partire dalla Toscana. Un percorso che punta ad ampliare la conoscenza di Scaccabarozzi e a restituire il giusto rilievo alla sua produzione.

In questo lavoro di conservazione e divulgazione è impegnato da anni l’Archivio Antonio Scaccabarozzi, associazione senza scopo di lucro nata dopo la scomparsa dell’artista. “Antonio viene a volte considerato un pittore naif, ma aveva studiato e fin da giovane era entrato in contatto con i protagonisti dell’arte contemporanea del Nord Europa – ha ricordato Anastasia Rouchota Scaccabarozzi –. Dopo la sua morte abbiamo voluto far conoscere il suo lavoro anche in Italia. Dal 2008 abbiamo organizzato oltre cento mostre”.

L’esposizione verrà inaugurata sabato 31 ottobre alle 16.30 e resterà aperta fino al 22 novembre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.