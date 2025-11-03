Imbersago: Augusto Gerli e Dante Gelmetti in mostra con “Dove scorre la vita”

L’inaugurazione è in programma domenica 9 novembre alle 17.30

La mostra è un percorso visivo che unisce fotografia e grafica per raccontare il fluire del tempo

IMBERSAGO – Un percorso visivo che unisce fotografia e grafica per raccontare il fluire del tempo, dei paesaggi e dell’esperienza umana: è in programma domenica 9 novembre alle 17.30 l’inaugurazione della mostra “Dove scorre la vita”, ospitata presso il Municipio di Imbersago (via Lina Castelbarco 1).

L’esposizione, realizzata dal Comune in collaborazione con Ecomuseo Adda di Leonardo, presenta opere di Augusto Gerli e Dante Gelmetti, due autori che, attraverso linguaggi differenti ma complementari, restituiscono uno sguardo sensibile sul territorio e sulle vibrazioni più intime della vita quotidiana.

Al vernissage seguirà un aperitivo.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta: domenica 9 e 16 novembre dalle 15 alle 18, venerdì 14 novembre dalle 20.30 alle 22 e sabato 15 e domenica 16 novembre dalle 10 alle 12.

La mostra rappresenta un’occasione per valorizzare la cultura locale, offrire spazio alla produzione artistica del territorio e stimolare una riflessione sul legame tra uomo, ambiente e memoria.