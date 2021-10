Imbersago, breve visita guidata e concerto in piazza Garibaldi

Appuntamento sabato 16 ottobre alle 15.30 nella centralissima Piazza Garibaldi

Visita guidata con Brig e poi concerto del trio di clarinetti Scherer

IMBERSAGO – Prima una breve visita guidata della piazza Garibaldi e poi il concerto di clarinetti. E’ il “menù” dell’iniziativa in programma sabato 16 ottobre alle 15.30 a Imbersago, evento inserito nella rassegna “Album Brianza paesaggio aperto”, promosso dal Consorzio Villa Greppi, in collaborazione con i Comuni del territorio.

Alle 15.30 è prevista una breve visita guidata della piazza Garibaldi, a cura di una guida dell’associazione Brig. Dopodichè, sempre nel cuore del paese, avrà luogo l’esibizione all’aperto in piazza del trio di clarinetti Scherer. Verrà proposto un repertorio di brani del periodo classico e romantico, utilizzando clarinetti storici, legati alle composizioni in programma. Il concerto rappresenta una preziosa occasione per ascoltare brani di rara esecuzione, impreziosita dall’uso di strumenti d’epoca.

È necessaria la prenotazione, scrivendo all’email info@albumbrianza.it