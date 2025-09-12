Imbersago è pronta ad accogliere le reliquie di San Carlo Acutis e San Piergiorgio Frassati

Una celebrazione di fede e speranza per accogliere le reliquie dei due giovani santi

La gioiosa occasione si terrà domenica 14 settembre

IMBERSAGO – Si avvicina una giornata speciale per la comunità, che con gioia si prepara ad accogliere, domenica 14 settembre, le reliquie di San Carlo Acutis e San Piergiorgio Frassati, due giovani santi che con la loro vita sono stati testimoni luminosi di fede e speranza.

Solo pochi giorni fa, domenica 7 settembre, Papa Leone li ha canonizzati in Piazza San Pietro, donando alla Chiesa due nuovi santi: giovani e luminosi testimoni della bellezza del Vangelo.

“In occasione dell’inizio della Settimana degli Esercizi Spirituali, domenica 14 accoglieremo con gioia il dono della loro presenza attraverso le reliquie” spiegano dal Santuario Madonna del Bosco.

L’accoglienza avrà inizio alle 15:15 nella chiesa di Cassina, da cui partirà la processione. La giornata si concluderà con la Santa Messa delle 16 presso il Santuario.

A partire da martedì 16 settembre prenderanno il via le giornate ricche e intense degli Esercizi Spirituali, guidati da don Norberto Valli, docente di Liturgia nel Seminario diocesano.