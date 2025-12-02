Imbersago: con “Dictatura” un viaggio alle origini del potere assoluto

La presentazione del libro è in programma martedì 16 dicembre in Mediateca a Imbersago

Barbara Biscotti, docente di Istituzioni e Storia del diritto romano, affronterà il tema della nascita e dell’evoluzione della dittatura nell’antica Roma

IMBERSAGO – “Dictatura. Roma e l’invenzione di un potere assoluto”: è il libro che verrà presentato martedì 16 dicembre alle 20.45 alla Mediateca di via Cavour. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, vedrà protagonista l’autrice del volume, la professoressa Barbara Biscotti, docente di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano presso l’Università di Milano-Bicocca.

L’incontro condurrà il pubblico all’interno della storia e del pensiero politico dell’antica Roma, affrontando le dinamiche politiche, sociali e psicologiche che hanno caratterizzato la nascita di un potere eccezionale destinato a lasciare un’impronta profonda nella cultura occidentale.

Il libro affronta l’origine e l’evoluzione della dittatura nel mondo romano, analizzando il significato istituzionale dei termini “dittatura” e “dittatore” all’interno dell’esperienza repubblicana. Paura, discordia, emergenza e spirito di sopravvivenza sono gli elementi che, secondo la ricostruzione proposta dall’autrice, portarono la collettività a ricorrere alla figura dell’“uomo solo al comando”, ritenuto capace di ristabilire l’ordine e garantire la continuità della comunità.

La serata, aperta a tutti, sarà moderata dalla consigliera Eleonora Lavelli.