Imbersago, il 27 l’itinerario teatrale e musicale “In viaggio con Dante”

Appuntamento in piazza Garibaldi il 27 giugno alle 20.30

“In viaggio con Dante” con gli attori Cogliati e Sironi e i musicisti della scuola di musica San Francesco

IMBERSAGO – S’intitola “In viaggio con Dante” la serata teatrale in compagnia del sommo poeta promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Scuola di Musica San Francesco di Merate.

L’appuntamento è per domenica 27 giugno alle 20.30 in piazza Garibaldi da dove inizierà l’itinerario teatrale e musicale in compagnia di Dante. Protagonisti gli attori Fabio Cogliati e Luca Sironi con i musicisti Alberto Longhi (clarinetto) e Michela La Fauci (arpa).

La partecipazione è libera ma è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo: lavelli@comune.imbersago.lc.it

In caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.