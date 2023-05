Imbersago: in mostra in Comune le opere realizzate dai ragazzi con Imber-click

Coinvolti nel progetto Imber-click i ragazzi della primaria seguiti dalla fotografa Chiara Pazzaglia

La mostra è arrivata al termine di un percorso creativo itinerante dedicato a diverse tematiche affrontate a livello artistico e fotografico

IMBERSAGO – In mostra in sala consiliare le opere realizzate dagli alunni della scuola primaria di Imbersago nell’ambito del progetto Imber-Click. L’iniziativa, promossa in collaborazione con la fotografa Chiara Pazzaglia di “DoppioClick”, ha proposto agli alunni imbersaghesi un percorso creativo itinerante dedicato a diverse tematiche, affrontate sia a livello artistico che fotografico.

Tra i diversi temi sviluppati dai ragazzi ci sono “inquadrature e composizione”, “luci e ombre”, “il colore e i riflessi”, “il ritratto”, “il paesaggio”, “il movimento e le forme”, “il lightpainting”, con l’utilizzo di diverse tecniche grafico-pittoriche.

L’elaborazione personale dei bambini ha coinvolto le insegnanti e tutto il plesso e ha dato vita ad una ricca mostra fotografica e artistica ospitata nel Municipio. Nella sala consiliare sono esposte le fotografie realizzate da Chiara e dai ragazzi, in sala civica trovano spazio i disegni creati grazie ad un progetto tra scuola e biblioteca comunale.

“L’Amministrazione comunale ringrazia alunni ed insegnanti della Scuola Primaria, Chiara Pazzaglia e la bibliotecaria Manuela per la disponibilità e la collaborazione” fanno sapere dall’amministrazione comunale.

L’esposizione è aperta al pubblico solo sabato prossimo, 27 maggio (9.30-12.30 / 14.30-18.30). Per altre visite bisogna fissare un appuntamento mandando una mail a valtolina@comune.imbersago.lc.it