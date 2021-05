Imbersago, inaugurata “Comoedia”, mostra di mail art dedicata a Dante

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Imbersago e la società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano

L’omaggio al sommo Poeta in una mostra di mail art, a cui partecipano soci dell’istituzione milanese e artisti locali

IMBERSAGO – Inaugurazione domenica scorsa, 16 maggio, di “Comoedia”, mostra di opere di mail art, dedicata ai 700 anni della morte di Dante.

Un interessante omaggio al sommo poeta frutto dalla sinergia che si è creata tra l’amministrazione comunale imbersaghese, che proprio all’importante anniversario dantesco ha dedicato il progetto “In viaggio con Dante” curato dal consigliere Ambrogio Valtolina e la società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, che ha dedicato il 2021 a Dante.

L’esposizione, allestita nella sala civica imbersaghese dove è esposta anche la Collezione del Premio Morlotti, rappresenta infatti la prima tappa di una mostra che verrà ospitata, nei prossimi mesi, anche nelle Marche e a Marina di Massa, in un tour nelle regione italiane promosso per celebrare in grande stile l’importante anniversario dantesco.

“Abbiamo colto al volo l’occasione che ci è stata proposta dalla Permanente” spiega Marta Massironi, consigliere comunale con delega al Premio Morlotti che ha voluto anche l’onore di curare, insieme a Flavia Chieregati, l’allestimento della mostra. 54 gli artisti delle Permanente che hanno presentato uno o più opere di mail art a cui si sono affiancati anche 9 artisti locali. “Ognuno si è lasciato ispirare dalla figura di Dante e dal suo capolavoro mettendo in luce aspetti diversi, che abbiamo cercato di riunire, sotto il filo conduttore della figura del sommo poeta, nell’allestimento espositivo”. C’è chi infatti si è lasciato sedurre dalle terzine della Divina Commedia, trascrivendole sul retro della cartolina e chi invece ha voluto lasciarsi ispirare dal celebre busto di Alighieri, declinandolo poi secondo il proprio talento artistico. “Abbiamo dovuto quindi studiare un allestimento che tenesse conto anche del retro delle cartoline, vera e propria parte integrante dell’opera artistica”.

Il risultato non ha deluso le aspettative dei visitatori che, domenica, hanno premiato gli sforzi degli organizzatori con una partecipazione più che lusinghiera. “Grazie all’apporto di numerosi volontari riusciremo a garantire una buona apertura al pubblico che verrà sempre effettuata nel rispetto delle normative Covid. Desidero ringraziare Anna Rossi, Giancarlo Nucci e Renato Galbusera che ci hanno aiutato nell’allestimento, i volontari della Pro Loco e Aldo Mari che hanno fornito il loro prezioso contributo”.

Un grazie ribadito domenica, durante l’inaugurazione, anche dal sindaco Fabio Vergani, soddisfatto per la collaborazione nata con la Permanente di Milano di cui si è detta orgogliosa anche Giulia Crotti, esponente del sodalizio meneghino.

“Questa mostra segna anche la ripartenza delle nostre attività culturali, molte delle quali saranno dedicate proprio a Dante – conclude Massironi – . Abbiamo respirato molto entusiasmo e voglia di fare, a conferma di come la nostra piccola comunità sa essere unita e collaborare per obiettivi condivisi”.

Gli artisti in mostra

Partecipano alla mostra gli artisti Ernesto Achilli, Ennio Bencini, Elias Bertoldo, Levijana Bjelan, Sergio Borrini, Giacinto Bosco, Rosaspina Buscarino, Franca Cantini, Carlo Roccazzella (Caro), Gianpiero Castiglioni, Carlo Catiri, Simonetta Chierici, C. Maria Corradini (Conrad), Giuliana Consilvio, Antonella Cotta, Giulio Crisanti, Domenico D’Aria, Pino Di Gennaro, Fausta Dossi, Gian Paolo Dulbecco, Gabriel Fekete, Davide Ferro, Renato Galbusera, Andreina Galimberti, Renata Ghiazza, Paola Grott, Achille Guzzardella, YangSil Lee, Francesca Lucchini, Francesca Magro, Loredana Marinelli, Giovanni Mattio, Paolo Menon, Antonio Miano, Giancarlo Nucci, Bruno Pellegrini, Edy Persichelli, Tiziana Priori, Nunzio Quarto, Lucilla Restelli, Maria Luisa Ritorno, Massimo Romani, Annamaria Russo Aruss, Sergio Sansevrino, Alberto Schiavi, Franco Tarantino, Antonio Tonelli, Alessia Tortoreto, Silvia Venuti, Armanda Verdirame, Bianca Visentin, Lionella Volontè, che, nella comune ispirazione al poema dantesco, mettono in campo diversi e variegati linguaggi, personali tecniche e scelte compositive, accompagnando le opere con la citazione dei versi a cui si sono riferiti.

Partecipano inoltre gli artisti imbersaghesi Daniela Angeli, Vania Besutti, Giovanna Caracciolo, Carla Colombo Pietro Alessandro Sala, Elena Galbusera, Giuseppe Laini, Renato Redaelli e Anna Rossi.

Orari di apertura

Domenica 16 maggio 11.30-13, 15-18;

Sabato 22 maggio 15-18;

Domenica 23 maggio 10-12.30;

Domenica 30 Maggio 15.00 – 18.00;

Mercoledì 2 giugno 9.30-11.30;

Sabato 12 giugno apertura serale 18-20;

Domenica 20 giugno mattina 10- 12.30, 15–18;

Sabato 26 giugno 15- 18;

Domenica 27 giugno 15- 18.

Per visitare la mostra è necessario prenotarsi, scrivendo a segreteria@premiomorlotti.it

ALTRE IMMAGINI DELLA MOSTRA