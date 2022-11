Imbersago musicale è realtà: corsi e laboratori in mediateca

Inaugurazione ieri, domenica, del nuovo centro musicale allestito in Mediateca

Il progetto Imbersago musicale nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la scuola di musica San Francesco

IMBERSAGO – Non solo un posto dove frequentare lezioni di musica individuali o di gruppo, ma anche la “casa” di una serie di laboratori didattici e attività musicali per giovani e adulti. Inaugurazione ieri, domenica, di Imbersago musicale, nuovo polo musicale multicreativo, ricavato negli spazi della mediateca di via Cavour.

Il progetto vede in prima fila l’amministrazione comunale, la scuola di musica San Francesco di Merate e la biblioteca. “L’iniziativa prevede non solo lezioni di musica, ma anche una serie di attività musicali e artistiche per bambini, giovani e per chi ha sempre avuto il desiderio di imparare a suonare uno strumento musicale” ha puntualizzato il consigliere Francesco Cagliani, ricordando come il centro musicale nasca non solo per creare “bellezza artistica”, ma anche per vivere gli spazi musicali come luoghi di incontro, condivisione e amicizia.

Proprio in questa prospettiva, verranno organizzate dall’amministrazione comunale diverse iniziative (teatri, concerti, laboratori didattici, rassegne musicali) in collaborazione con i maestri della Scuola di Musica San Francesco e la biblioteca comunale.

“Colgo l’occasione per ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale la Scuola di Musica San Francesco e il suo direttore Alberto Longhi per la disponibilità e la collaborazione; Marco Pagani, musicista ed educatore musicale che inizierà a svolgere le attività all’interno del nostro centro musicale a partire dai prossimi giorni”.