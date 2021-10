Imbersago nel 20° secolo: al via il progetto fotografico di memoria storica

IMBERSAGO – S’intitola “Imbersago nel 20° secolo” ed è il progetto fotografico volto a mostrare l’evoluzione storica e socio-culturale del paese, degli abitanti e delle tradizioni nel corso del XX secolo. Promossa dall’amministrazione comunale, l’iniziativa consiste in una serie di mostre fotografiche dedicate ai luoghi e agli spazi più caratteristici del paese, che hanno plasmato la vita comunitaria nel corso della sua storia plurisecolare.

Da qui la richiesta, rivolta alla cittadinanza, di mettere a disposizione fotografie (sia cartacee che digitali), video, testimonianze o fonti storiche su Imbersago e la sua storia Novecentesca, può mandare il materiale o rivolgersi a questo indirizzo email: cagliani@comune.imbersago.lc.it

“Ricordiamo che tutto quanto ricevuto verrà utilizzato solo ed esclusivamente per il progetto organizzato dall’Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti – spiegano dal Comune -. Inoltre, dopo aver allestito le mostre, tutto il catalogo fotografico verrà caricato in un archivio digitale, creato appositamente per essere visitato e consultato”.

Il termine per inviare il materiale è domenica 14 novembre 2021.

Una volta definito l’intero catalogo, verranno pubblicate le date delle esposizioni, a partire dalla primavera del 2022, con i luoghi dedicati a ciascuna mostra.